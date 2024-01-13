Глава Пентагону перебуває у стаціонарі лікарні. Дата виписки невідома

Міністр оборони США Ллойд Остін перебуває на станціонарному лікуванні після інтенсивної терапії в лікарні, і невідомо, коли його зможуть виписати.

Остін залишається у лікарні

Глава Пентагону Ллойд Остін все ще продовжує курс лікування від онкозахворювання.

Про це заявив 13 січня речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Міністр Остін залишається у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда та перебуває в гарному стані, – зауважив представник оборонного відомства США. Поширити

За його словами, глава Пентагону підтримує зв’язок з командним складом та «має повний доступ до необхідних засобів безпечного зв’язку». Остін продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони по всьому світу.

Наразі ми не маємо конкретної дати виписки міністра Остіна з лікарні, – додав Райдер. Поширити

Ллойд Остін лікується від раку простати

CNN пише про це з посиланням на заяву Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.

У заяві сказано, що рак виявили на початку грудня. 22 грудня Остін пройшов через «мінімально інвазивну хірургічну процедуру» під назвою простатектомія для лікування раку.

Під час цієї процедури він був під загальним наркозом. Міністр Остін без проблем одужав після операції й повернувся додому наступного ранку. Рак простати у нього виявили на ранній стадії, і прогноз у нього відмінний, – йдеться в заяві. Поширити

1 січня Остіна знову госпіталізували через ускладнення, «включаючи нудоту з сильним болем у животі, стегнах і ногах». У нього виявили інфекцію сечовивідних шляхів, йдеться у повідомленні.