Глава Пентагона находится в стационаре больницы. Дата выписки неизвестна

Министр обороны США Ллойд Остин находится на станционном лечении после интенсивной терапии в больнице и неизвестно, когда его смогут выписать.

Остин остается в больнице

Глава Пентагона Ллойд Остин все еще продолжает курс лечения онкозаболеванием.

Об этом заявил 13 января спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Министр Остин остается в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии, – отметил представитель оборонного ведомства США. Поделиться

По его словам, глава Пентагона поддерживает связь с командным составом и «имеет полный доступ к необходимым средствам безопасной связи». Остин продолжает следить за обычными операциями Министерства обороны по всему миру.

Сейчас у нас нет конкретной даты выписки министра Остина из больницы, – добавил Райдер. Поделиться

Ллойд Остин лечится от рака простаты

CNN пишет об этом со ссылкой на заявление Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида.

В заявлении сказано, что рак был обнаружен в начале декабря. 22 декабря Остин прошел через «минимально инвазивную хирургическую процедуру» под названием простатэктомия для лечения рака.

Во время этой процедуры он находился под общим наркозом. Министр Остин без проблем выздоровел после операции и вернулся домой на следующее утро. Рак простаты у него был обнаружен на ранней стадии, и прогноз у него отличный, – говорится в заявлении. Поделиться

1 января Остина снова госпитализировали из-за осложнений, «включая тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах». У него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, говорится в сообщении.