Global Teacher Prize Ukraine 2025 — хто став переможцем у категорії "Вибір українців"
Джерело:  Українська правда

В Україні оголосили переможця щорічної премії для педагогів Global Teacher Prize Ukraine 2025 у категорії "Вибір українців". Першість здобув Юрій Пахомов — вчитель хімії та предмету "Пізнаємо природу" з Івано-Франківська.

Головні тези:

  • Юрій Пахомов з Івано-Франківська став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2025 у категорії “Вибір українців”, покликаної відзначати досягнення педагогів.
  • Україна віддавала голоси за народного вчителя, архітектора AR-дослідів та інтерактивних проєктів, що змінюють уявлення дітей про науку.
  • У цьому році до Global Teacher Prize Ukraine українці подали рекордну кількість номінацій - 2300, обравши топ-50 претендентів.

Цьогоріч за народного вчителя віддали голоси 2263 українці — 22% тих, хто долучився до опитування на національній платформі Дія.Освіта.

Уроки Юрія — це не про сухі формули. Це AR-досліди, інтерактивні проєкти, що змінюють ставлення дітей до науки, і навіть ініціативи, які збирають сотні тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

Global Teacher Prize Ukraine — це щорічна національна премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Це частина світової однойменної премії.

Цьогоріч надійшла рекордна кількість номінацій на премію — 2300. Це найбільше за час існування премії.

Анкети оцінювали більш ніж 250 волонтерів у різних містах України. На цьому етапі визначили топ-50 премії, а далі до оцінювання долучилися 14 експертів — представники неурядових організацій, державного сектору та фіналісти премії попередніх років.

З претендентами провели глибинні інтерв’ю, за підсумками яких обрали топ-10 вчителів 2025 року. А під час дводенного центру оцінки компетентне журі таємним голосуванням визначило переможця.

Головним переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2025 став Руслан Шаламов, учитель біології та екології Наукового ліцею «Обдарованість» з міста Харкова.

