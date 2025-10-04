Global Teacher Prize Ukraine 2025 — кто стал победителем в категории "Выбор украинцев"
Категория
Украина
Дата публикации

Global Teacher Prize Ukraine 2025 — кто стал победителем в категории "Выбор украинцев"

Пахомов
Источник:  Украинская правда

В Украине объявили победителя ежегодной премии для педагогов Global Teacher Prize Ukraine 2025 в категории "Выбор украинцев". Первенство завоевал Юрий Пахомов — учитель химии и предмета "Узнаем природу" из Ивано-Франковска.

Главные тезисы

  • Юрий Пахомов стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2025 в категории 'Выбор украинцев' среди 50 претендентов.
  • Уроки Юрия представляют собой AR-опыты и интерактивные проекты, меняющие представление детей о науке.

В этом году за народного учителя отдали голоса 2263 украинца — 22% присоединившихся к опросу на национальной платформе Дія.Освіта.

Уроки Юрия — это не о сухих формулах. Это AR-опыты, интерактивные проекты, изменяющие отношение детей к науке, а также инициативы, собирающие сотни тысяч гривен в поддержку ВСУ.

Global Teacher Prize Ukraine — это ежегодная национальная премия, призванная отметить достижения учителя не только относительно своих учеников, но и общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Это часть мировой одноименной премии.

В этом году поступило рекордное количество номинаций на премию — 2300. Это больше всего за время существования премии.

Анкеты оценивали более 250 волонтеров в разных городах Украины. На этом этапе определили топ-50 премии, а затем к оценке присоединились 14 экспертов — представители неправительственных организаций, государственного сектора и финалисты премии предыдущих лет.

С соискателями провели глубинные интервью, по итогам которых избрали топ-10 учителей 2025 года. Во время двухдневного центра оценки компетентное жюри тайным голосованием определило победителя.

Главным победителем Global Teacher Prize Ukraine 2025 стал Руслан Шаламов, учитель биологии и экологии Научного лицея «Одаренность» из Харькова.

