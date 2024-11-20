Google може втратити браузер Chrome
Категорія
Технології
Дата публікації

Google може втратити браузер Chrome

Chrome
Джерело:  Bloomberg

Міністерство юстиції США має намір звернутися з вимогою до суду, щоб корпорація Alphabet, яка володіє Google, продала свій найпопулярніший браузер Chrome.

Головні тези:

  • Міністерство юстиції США хоче боротися з монополією на ринку.
  • Продаж Chrome може стати кроком до відновлення конкуренції.
  • Google може втратити можливість ефективного таргетування оголошень, використовуючи дані користувачів браузера Chrome.

Що відомо про скандал навколо Chrome

Що важливо розуміти, саме браузер Chrome є одним з головних активів компанії Alphabet.

Нещодавно Google визнали антимонопольним порушником через домінування на ринку пошукових систем.

На переконання американської влади, продаж браузера стане одним з кроків на шляху до відновлення конкуренції.

Будучи власником найпопулярнішого у світі веб-браузера є ключовим для рекламного бізнесу Google. Компанія може бачити активність зареєстрованих користувачів і використовувати ці дані для більш ефективного таргетування рекламних акцій, які приносять більшу частину її доходу, — пише видання.

Все лише починається

Згідно з даними журналістів, вимога щодо продажу Chrome — це лише початок цієї гучної історії.

Американська влада має намір добиватися, щоб компанія припинила встановлювати Google Play і фірмовий пошук на Android-пристрої.

Цілком можливо, уже незабаром Google змусять активніше ділитися інформацією з рекламодавцями та "давати їм більше контролю над тим, де з'являтиметься їхня реклама".

Міністерство юстиції Штатів вже офіційно підтвердили про свої плани розділити техногіганта на кілька бізнесів.

Google, звісно, не в захваті від перспектив розлучитися з Chrome та іншими активами. За словами Лі-Енн Малхолланд, віце-президента компанії з питань регулювання, Міністерство юстиції "продовжує просувати радикальний порядок денний, який виходить далеко за рамки правових питань у цьому випадку.

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