Google може втратити браузер Chrome

Міністерство юстиції США має намір звернутися з вимогою до суду, щоб корпорація Alphabet, яка володіє Google, продала свій найпопулярніший браузер Chrome.
Головні тези:
- Міністерство юстиції США хоче боротися з монополією на ринку.
- Продаж Chrome може стати кроком до відновлення конкуренції.
- Google може втратити можливість ефективного таргетування оголошень, використовуючи дані користувачів браузера Chrome.
Що відомо про скандал навколо Chrome
Що важливо розуміти, саме браузер Chrome є одним з головних активів компанії Alphabet.
Нещодавно Google визнали антимонопольним порушником через домінування на ринку пошукових систем.
На переконання американської влади, продаж браузера стане одним з кроків на шляху до відновлення конкуренції.
Все лише починається
Згідно з даними журналістів, вимога щодо продажу Chrome — це лише початок цієї гучної історії.
Американська влада має намір добиватися, щоб компанія припинила встановлювати Google Play і фірмовий пошук на Android-пристрої.
Цілком можливо, уже незабаром Google змусять активніше ділитися інформацією з рекламодавцями та "давати їм більше контролю над тим, де з'являтиметься їхня реклама".
Міністерство юстиції Штатів вже офіційно підтвердили про свої плани розділити техногіганта на кілька бізнесів.
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