Google может потерять браузер Chrome

Министерство юстиции США намерено обратиться с требованием в суд, чтобы корпорация Alphabet, которая владеет Google продала свой самый популярный браузер Chrome.
Главные тезисы
- Министерство юстиции США планирует бороться с монополией на рынке.
- Продажа Chrome может стать шагом к возобновлению конкуренции.
- Google может потерять возможность эффективного таргетирования объявлений, используя данные пользователей браузера Chrome.
Что известно о скандале вокруг Chrome
Что важно понимать, именно браузер Chrome является одним из основных активов компании Alphabet.
Недавно Google признали антимонопольным нарушителем из-за доминирования на рынке поисковых систем.
По убеждению американских властей, продажа браузера станет одним из шагов на пути к возобновлению конкуренции.
Все только начинается
Согласно данным журналистов, требование продажи Chrome — это лишь начало этой громкой истории.
Американские власти намерены добиваться, чтобы компания прекратила устанавливать Google Play и фирменный поиск на Android-устройстве.
Вполне возможно, что уже скоро Google заставят активнее делиться информацией с рекламодателями и "давать им больше контроля над тем, где будет появляться их реклама".
Министерство юстиции Штатов уже официально подтвердило о своих планах разделить техногиганта на несколько бизнесов.
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