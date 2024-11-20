Google может потерять браузер Chrome
Категория
Технологии
Дата публикации

Google может потерять браузер Chrome

Что известно о скандале вокруг Chrome
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Источник:  Bloomberg

Министерство юстиции США намерено обратиться с требованием в суд, чтобы корпорация Alphabet, которая владеет Google продала свой самый популярный браузер Chrome.

Главные тезисы

  • Министерство юстиции США планирует бороться с монополией на рынке.
  • Продажа Chrome может стать шагом к возобновлению конкуренции.
  • Google может потерять возможность эффективного таргетирования объявлений, используя данные пользователей браузера Chrome.

Что известно о скандале вокруг Chrome

Что важно понимать, именно браузер Chrome является одним из основных активов компании Alphabet.

Недавно Google признали антимонопольным нарушителем из-за доминирования на рынке поисковых систем.

По убеждению американских властей, продажа браузера станет одним из шагов на пути к возобновлению конкуренции.

Являясь владельцем самого популярного в мире веб-браузера, он является ключевым для рекламного бизнеса Google. Компания может видеть активность зарегистрированных пользователей и использовать эти данные для более эффективного таргетирования рекламных акций, приносящих большую часть ее дохода, пишет издание.

Все только начинается

Согласно данным журналистов, требование продажи Chrome — это лишь начало этой громкой истории.

Американские власти намерены добиваться, чтобы компания прекратила устанавливать Google Play и фирменный поиск на Android-устройстве.

Вполне возможно, что уже скоро Google заставят активнее делиться информацией с рекламодателями и "давать им больше контроля над тем, где будет появляться их реклама".

Министерство юстиции Штатов уже официально подтвердило о своих планах разделить техногиганта на несколько бизнесов.

Google, конечно, не в восторге от перспектив расстаться с Chrome и другими активами. По словам Ли-Энн Малхолланд, вице-президента компании по вопросам регулирования, Министерство юстиции "продолжает продвигать радикальную повестку дня, которая выходит далеко за рамки правовых вопросов в этом случае.

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