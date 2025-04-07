Готувала підриви адмінбудівель на Полтавщині — правоохоронці затримали агентку РФ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії терактів на Полтавщині. За результатами спецоперації в регіоні затримано російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців.
Головні тези:
- Служба безпеки під час спецоперації на Полтавщині затримала російську агентку, яка готувала підриви поблизу адмінбудівель українських військових та правоохоронців.
- Зловмисниця мала закласти вибуховий пристрій поруч з райвідділом поліції та міським ТЦК.
- Жінка отримала гроші та інструкції від російського спецслужбіста на виготовлення вибухівки, яку приховала у чайник.
СБУ затримала агентку РФ на Полтавщині
За наявними даними, фігурантка отримала замовлення з РФ на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.
Встановлено, що зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій (СВП).
У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом із своєю агенткою.
За даними слідства, виконавицею замовлення країни-агресора виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала «легкі гроші» в онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст.
Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та на закупівлю складових для виготовлення вибухівки.
Потім вона отримала з РФ інструкції на виготовлення СВП, який заховала у чайник та «підсилила» додатковими уражаючими елементами і спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів.
Під час обшуків у затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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