Готувала підриви адмінбудівель на Полтавщині — правоохоронці затримали агентку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Готувала підриви адмінбудівель на Полтавщині — правоохоронці затримали агентку РФ

СБУ
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії терактів на Полтавщині. За результатами спецоперації в регіоні затримано російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців.

Головні тези:

  • Служба безпеки під час спецоперації на Полтавщині затримала російську агентку, яка готувала підриви поблизу адмінбудівель українських військових та правоохоронців.
  • Зловмисниця мала закласти вибуховий пристрій поруч з райвідділом поліції та міським ТЦК.
  • Жінка отримала гроші та інструкції від російського спецслужбіста на виготовлення вибухівки, яку приховала у чайник.

СБУ затримала агентку РФ на Полтавщині

За наявними даними, фігурантка отримала замовлення з РФ на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

Встановлено, що зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій (СВП).

У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом із своєю агенткою.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали терористку.

За даними слідства, виконавицею замовлення країни-агресора виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала «легкі гроші» в онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст.

Вибухівка

Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та на закупівлю складових для виготовлення вибухівки.

Потім вона отримала з РФ інструкції на виготовлення СВП, який заховала у чайник та «підсилила» додатковими уражаючими елементами і спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів.

Під час обшуків у затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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