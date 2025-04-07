Готовила подрывы админзданий в Полтавской области — правоохранители задержали агентку РФ

Контрразведка Службы безопасности предотвратила серию терактов в Полтавской области. По результатам спецоперации в регионе задержана российская агентка, которая готовила подрывы возле местных админзданий украинских военных и правоохранителей.
Главные тезисы
- Служба безопасности предотвратила серию терактов в Полтавской области, задержав российскую агентку, готовившую подрывы у админзданий украинских военных и правоохранителей.
- Задержанная агентка получила заказ из России на совершение взрывов у райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.
- На подготовку к преступлению женщина получила деньги и инструкции от российского спецслужбиста, а также изготовила взрывчатку, спрятанную в чайник.
СБУ задержала агентку РФ в Полтавской области
По имеющимся данным, фигурантка получила заказ из РФ на совершение взрывов вблизи райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.
Установлено, что злоумышленница должна была заложить рядом с госучреждением самодельное взрывное устройство (СИН).
В момент минирования территории админздания оккупанты планировали взорвать взрывчатку вместе со своей агентшей.
По данным следствия, исполнительницей заказа страны-агрессора оказалась 30-летняя безработная из Полтавщины, которая искала «легкие деньги» в онлайн-казино, где ее завербовал российский спецслужб.
Чтобы подготовиться к преступлению, агент получила от куратора деньги на аренду конспиративной квартиры и на закупку составляющих для изготовления взрывчатки.
Затем она получила из РФ инструкции на изготовление СВП, спрятанную в чайник и «усилившую» дополнительными поражающими элементами и снарядившую электронным устройством с удаленным доступом для оккупантов.
Во время обысков у задержанной изъяты составляющие взрывчатки и мобильный гаджет с доказательствами ее контактов с российским куратором.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта);
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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