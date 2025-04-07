Готовила подрывы админзданий в Полтавской области — правоохранители задержали агентку РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовила подрывы админзданий в Полтавской области — правоохранители задержали агентку РФ

СБУ
СБУ
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Контрразведка Службы безопасности предотвратила серию терактов в Полтавской области. По результатам спецоперации в регионе задержана российская агентка, которая готовила подрывы возле местных админзданий украинских военных и правоохранителей.

Главные тезисы

  • Служба безопасности предотвратила серию терактов в Полтавской области, задержав российскую агентку, готовившую подрывы у админзданий украинских военных и правоохранителей.
  • Задержанная агентка получила заказ из России на совершение взрывов у райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.
  • На подготовку к преступлению женщина получила деньги и инструкции от российского спецслужбиста, а также изготовила взрывчатку, спрятанную в чайник.

СБУ задержала агентку РФ в Полтавской области

По имеющимся данным, фигурантка получила заказ из РФ на совершение взрывов вблизи райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Установлено, что злоумышленница должна была заложить рядом с госучреждением самодельное взрывное устройство (СИН).

В момент минирования территории админздания оккупанты планировали взорвать взрывчатку вместе со своей агентшей.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали террористку.

По данным следствия, исполнительницей заказа страны-агрессора оказалась 30-летняя безработная из Полтавщины, которая искала «легкие деньги» в онлайн-казино, где ее завербовал российский спецслужб.

Взрывчатка

Чтобы подготовиться к преступлению, агент получила от куратора деньги на аренду конспиративной квартиры и на закупку составляющих для изготовления взрывчатки.

Затем она получила из РФ инструкции на изготовление СВП, спрятанную в чайник и «усилившую» дополнительными поражающими элементами и снарядившую электронным устройством с удаленным доступом для оккупантов.

Во время обысков у задержанной изъяты составляющие взрывчатки и мобильный гаджет с доказательствами ее контактов с российским куратором.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта);

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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