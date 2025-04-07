Готовила подрывы админзданий в Полтавской области — правоохранители задержали агентку РФ

Контрразведка Службы безопасности предотвратила серию терактов в Полтавской области. По результатам спецоперации в регионе задержана российская агентка, которая готовила подрывы возле местных админзданий украинских военных и правоохранителей.

СБУ задержала агентку РФ в Полтавской области

По имеющимся данным, фигурантка получила заказ из РФ на совершение взрывов вблизи райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Установлено, что злоумышленница должна была заложить рядом с госучреждением самодельное взрывное устройство (СИН).

В момент минирования территории админздания оккупанты планировали взорвать взрывчатку вместе со своей агентшей.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали террористку. Поделиться

По данным следствия, исполнительницей заказа страны-агрессора оказалась 30-летняя безработная из Полтавщины, которая искала «легкие деньги» в онлайн-казино, где ее завербовал российский спецслужб.

Взрывчатка

Чтобы подготовиться к преступлению, агент получила от куратора деньги на аренду конспиративной квартиры и на закупку составляющих для изготовления взрывчатки.

Затем она получила из РФ инструкции на изготовление СВП, спрятанную в чайник и «усилившую» дополнительными поражающими элементами и снарядившую электронным устройством с удаленным доступом для оккупантов.

Во время обысков у задержанной изъяты составляющие взрывчатки и мобильный гаджет с доказательствами ее контактов с российским куратором.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.