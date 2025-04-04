Готувала теракт на Дніпропетровщині — правоохоронці затримали агентку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Готувала теракт на Дніпропетровщині — правоохоронці затримали агентку РФ

СБУ
СБУ

СБУ запобігла теракту в Кам’янському, який планували російські спецслужби. Окупанти хотіли, щоб дівчина підірвала себе разом із вибухівкою в людному місці.

Головні тези:

  • СБУ запобігла теракту в Кам’янському, який планували російські спецслужби.
  • Агентка підготувала саморобний вибуховий пристрій для підриву на території громади.
  • Зловмисниця перебуває під вартою та може бути позбавлена волі на 12 років з конфіскацією майна за підозрою у підготовці теракту.

Російські спецслужби планували підірвати наркозалежну дівчину в центрі Кам’янського

За результатами спецоперації СБУ затримала агентку російських спецслужб, яка за завданням свого куратора підготувала саморобний вибуховий пристрій (СВП) для підриву на території громади.

Зловмисниця думала, що після виготовлення СВП вона має передати замасковану вибухівку іншій особі або заховати її у схрон. Але насправді задум агресора полягав у тому, щоб вивести свою агентку в годину пік у людне місце райцентру та підірвати її разом з СВП.

У такий спосіб окупанти сподівалися вбити максимальну кількість людей і тим самим спричинити поширення панічних настроїв серед мешканців прифронтового регіону.

Однак контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри та затримала агентку, коли вона синтезувала вибухову речовину для СВП.

За даними слідства, затриманою виявилась 22-річна наркозалежна із Бахмута, яка до захоплення міста виїхала спочатку до Харківської області, а потім в Дніпропетровську область.

Згодом вона почала шукати "швидкі заробітки" на Telegram-каналах, де її завербував російський спецслужбіст. Після виконання "тестового" завдання — підпалу релейної шафи — він доручив дівчині підготовку кривавого теракту.

Для конспірації фігурантка змінила місце проживання та переїхала до орендованої квартири, яку оплачувала з криптогаманця свого куратора. За інструкцією окупантів агентка придбала термос, в який мала закласти вибухову речовину та "підсилити" її цвяхами.

Під час обшуків у помешканні затриманої виявлено компоненти для виготовлення СВП та мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Наразі відомо, що слідчі СБУ повідомили дівчині про підозру в підготовці до вчинення терористичного акту.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Харкові СБУ затримала російську агентку — намагалася підірвати будинок ветерана ЗСУ
СБУ
агентка РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Готували атаки Росії на енергооб'єкти України — СБУ затримала двох агентів ГРУ
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Коригували удари Росії по Києву. СБУ затримала трьох агентів ГРУ
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?