Готувала теракт на Дніпропетровщині — правоохоронці затримали агентку РФ

СБУ запобігла теракту в Кам’янському, який планували російські спецслужби. Окупанти хотіли, щоб дівчина підірвала себе разом із вибухівкою в людному місці.

Російські спецслужби планували підірвати наркозалежну дівчину в центрі Кам’янського

За результатами спецоперації СБУ затримала агентку російських спецслужб, яка за завданням свого куратора підготувала саморобний вибуховий пристрій (СВП) для підриву на території громади.

Зловмисниця думала, що після виготовлення СВП вона має передати замасковану вибухівку іншій особі або заховати її у схрон. Але насправді задум агресора полягав у тому, щоб вивести свою агентку в годину пік у людне місце райцентру та підірвати її разом з СВП.

У такий спосіб окупанти сподівалися вбити максимальну кількість людей і тим самим спричинити поширення панічних настроїв серед мешканців прифронтового регіону.

Однак контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри та затримала агентку, коли вона синтезувала вибухову речовину для СВП. Поширити

За даними слідства, затриманою виявилась 22-річна наркозалежна із Бахмута, яка до захоплення міста виїхала спочатку до Харківської області, а потім в Дніпропетровську область.

Згодом вона почала шукати "швидкі заробітки" на Telegram-каналах, де її завербував російський спецслужбіст. Після виконання "тестового" завдання — підпалу релейної шафи — він доручив дівчині підготовку кривавого теракту.

Для конспірації фігурантка змінила місце проживання та переїхала до орендованої квартири, яку оплачувала з криптогаманця свого куратора. За інструкцією окупантів агентка придбала термос, в який мала закласти вибухову речовину та "підсилити" її цвяхами.

Під час обшуків у помешканні затриманої виявлено компоненти для виготовлення СВП та мобільний телефон із доказами роботи на РФ. Поширити

Наразі відомо, що слідчі СБУ повідомили дівчині про підозру в підготовці до вчинення терористичного акту.