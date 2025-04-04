Готовила теракт в Днепропетровской области — правоохранители задержали агента РФ

СБУ предотвратила теракт в Каменском, который планировали российские спецслужбы. оккупанты хотели, чтобы девушка взорвала себя вместе со взрывчаткой в людном месте.

Российские спецслужбы планировали взорвать наркозависимую девушку в центре Каменского

По результатам спецоперации СБУ задержала агентку российских спецслужб, по заданию своего куратора подготовившее самодельное взрывное устройство (СИН) для подрыва на территории общины.

Злоумышленница думала, что после изготовления СВП она должна передать замаскированную взрывчатку другому лицу или спрятать ее в тайник. Но на самом деле замысел агрессора заключался в том, чтобы вывести свою агентку в час пик в людное место райцентра и взорвать ее вместе с СВП.

Таким образом оккупанты надеялись убить максимальное количество людей и тем самым повлиять на распространение панических настроений среди жителей прифронтового региона.

Однако контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила враждебные намерения и задержала агента, когда синтезировала взрывчатое вещество для СВП. Поделиться

По данным следствия, задержанной оказалась 22-летняя наркозависимая из Бахмута, которая к захвату города выехала сначала в Харьковскую область, а затем в Днепропетровскую область.

Впоследствии она начала искать "быстрые заработки" на Telegram-каналах, где ее завербовал российский спецслужб. После выполнения "тестового" задания — поджога релейного шкафа — он поручил девушке подготовку кровавого теракта.

Для конспирации фигурантка сменила место жительства и переехала в арендованную квартиру, которую оплачивала из криптогаманца своего куратора. По инструкции окупантов агентка приобрела термос, в который должна была заложить взрывчатое вещество и "усилить" его гвоздями.

Во время обысков в задержанной обнаружены компоненты для изготовления СВП и мобильный телефон с доказательствами работы на РФ. Поделиться

Известно, что следователи СБУ сообщили девушке о подозрении в подготовке к совершению террористического акта.