Готував повітряні удари РФ — правоохоронці затримали агента ГРУ у Костянтинівці

Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки на Донеччині. За матеріалами справи, він готував координати для повітряних атак рашистів на прифронтову Костянтинівку.

СБУ затримала ворожого коригувальника вогню у Костянтинівці

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий 40-річний ІТ-фахівець. Рашисти завербували його в одній із заборонених соцмереж. Там російська військова запропонувала йому близькі стосунки в обмін на розвідінформацію.

Серед основних об’єктів, які цікавили рашистів, були укріпрайони та запасні командні пункти українських військ.

Щоб зібрати відповідні геолокації, інформатор обходив місто та його околиці.

За наявними даними, у разі отримання координат окупанти планували здійснити нову серію ударів по Костянтинівці з використанням керованих авіабомб. Поширити

Співробітники СБУ запобігли цьому та затримали інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності. Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.