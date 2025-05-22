Готовил воздушные удары РФ — правоохранители задержали агента ГРУ в Константиновке

Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки в Донецкой области. По материалам дела, он готовил координаты для воздушных атак рашистов на прифронтовую Константиновку.

СБУ задержала вражеского корректировщика огня в Константиновке

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался местный 40-летний IT-специалист. Рашисты завербовали его в одной из запрещенных соцсетей.

Среди основных объектов, которые интересовали рашистов, были укрепрайоны и запасные командные пункты украинских войск.

Чтобы собрать соответствующие геолокации, информатор обходил город и его окрестности.

По имеющимся данным, в случае получения координат оккупанты планировали осуществить новую серию ударов по Константиновке с использованием управляемых авиабомб. Поделиться

Сотрудники СБУ предотвратили это и задержали информатора еще на начальном этапе его разведактивности. Также Служба безопасности провела меры по обеспечению локаций Сил обороны.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.