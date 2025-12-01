Готував ракетно-дронові атаки РФ по Чернівцях — СБУ затримала російського агента

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Буковині російського агента. Він коригував ракетно-дронові атаки РФ по обласному центру і закликав рашистів до продовження ударів по всьому західному регіону.

СБУ затримала російського коригувальника у Чернівцях

Основним завданням фігуранта був пошук і фото- та відеофіксація місцевих промислових підприємств, авіаційної інфраструктури та об’єктів Укрзалізниці.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився місцевий 35-річний безробітний, який ховався від мобілізації.

Окупанти завербували його в одному з Телеграм-каналів, де він виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів, зокрема обстріли цивільних будівель України.

Після вербування агент обходив територію Чернівців, знімав на фото і відео об’єкти критичної інфраструктури та локації, які, на його думку, могли використовувати українські захисники.

Зібрану інформацію фігурант узагальнював її у «звіт», який направляв у спеціально створений рашистами чат-бот.

Одночасно з розвідактивністю агент поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі «ВКонтакте». Серед іншого, він схвалював комбінований удар рашистів по Чернівцях у липні цього року, коли загинули і отримали тяжкі поранення цивільні мешканці. Поширити

Контррозвідники СБУ затримали фігуранта за місцем його проживання в обласному центрі. Під час обшуків у нього виявили прокремлівську символіку, а також креслення та смартфон із доказами наведення російських обстрілів на Буковину.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.