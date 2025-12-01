Готував ракетно-дронові атаки РФ по Чернівцях — СБУ затримала російського агента
Категорія
Україна
Дата публікації

Готував ракетно-дронові атаки РФ по Чернівцях — СБУ затримала російського агента

СБУ
коригувальник

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Буковині російського агента. Він коригував ракетно-дронові атаки РФ по обласному центру і закликав рашистів до продовження ударів по всьому західному регіону.

Головні тези:

  • Російський агент був затриманий на Буковині за координування ракетно-дронових атак на Чернівці.
  • Фігурант збирав інформацію про критичну інфраструктуру та локації для використання російськими військовими.
  • Служба безпеки виявила у зловмисника прокремлівську символіку та матеріали, що виправдовували збройну агресію РФ проти України.

СБУ затримала російського коригувальника у Чернівцях

Основним завданням фігуранта був пошук і фото- та відеофіксація місцевих промислових підприємств, авіаційної інфраструктури та об’єктів Укрзалізниці.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився місцевий 35-річний безробітний, який ховався від мобілізації.

Окупанти завербували його в одному з Телеграм-каналів, де він виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів, зокрема обстріли цивільних будівель України.

Після вербування агент обходив територію Чернівців, знімав на фото і відео об’єкти критичної інфраструктури та локації, які, на його думку, могли використовувати українські захисники.

Зібрану інформацію фігурант узагальнював її у «звіт», який направляв у спеціально створений рашистами чат-бот.

Одночасно з розвідактивністю агент поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі «ВКонтакте». Серед іншого, він схвалював комбінований удар рашистів по Чернівцях у липні цього року, коли загинули і отримали тяжкі поранення цивільні мешканці.

Контррозвідники СБУ затримали фігуранта за місцем його проживання в обласному центрі. Під час обшуків у нього виявили прокремлівську символіку, а також креслення та смартфон із доказами наведення російських обстрілів на Буковину.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

  • ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Правоохоронці затримали коригувальника повітряних ударів РФ по Миколаєву
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала коригувальника вогню РФ по об'єктах Сил оборони України
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Шпигував за ЗСУ. Правоохоронці затримали російського коригувальника у Костянтинівці
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?