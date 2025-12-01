Готовил ракетно-дроновые атаки РФ по Черновцам — СБУ задержала российского агента

Контрразведка СБУ задержала на Буковине российского агента. Он корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по областному центру и призвал рашистов к продолжению ударов по всему западному региону.
Главные тезисы
- Российский агент задержан на Буковине за координацию ракетно-дроновых атак на Черновцы.
- Фигурант собирал информацию о критической инфраструктуре и локациях для использования российскими военными.
- СБУ обнаружила у задержанного прокремлевскую символику и материалы, оправдывающие вооруженную агрессию РФ против Украины.
СБУ задержала российского корректировщика в Черновцах
Основной задачей фигуранта был поиск и фото- и видеофиксация местных промышленных предприятий, авиационной инфраструктуры и Укрзализныци.
По материалам дела, вражеским агентом оказался местный 35-летний безработный, скрывавшийся от мобилизации.
Оккупанты завербовали его в одном из Телеграмм-каналов, где он оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов, в том числе обстрелы гражданских зданий Украины.
После вербовки агент обходил территорию Черновцов, снимал на фото и видео объекты критической инфраструктуры и локации, которые, по его мнению, могли использовать украинские защитники.
Собранную информацию фигурант обобщал ее в отчет, который направлял в специально созданный рашистами чат-бот.
Контрразведчики СБУ задержали фигуранта по месту его жительства в областном центре. Во время обысков у него была обнаружена прокремлевская символика, а также чертежи и смартфон с доказательствами наведения российских обстрелов на Буковину.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 3 ст. 436-2 (изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной злости РФ против Украины).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
