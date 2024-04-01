Що відомо наміри Греції передати Україні велику партію боєприпасів

Уряд готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію і домагається схвалення відповідного парламентського комітету, — зазначають журналісти грецького видання iEidiseis Поширити

Підкреслюється, що боєприпаси буде надано із запасів Збройних сил Греції.

Греція планує їх продати за 150 млн євро. Військові також повідомили, що серед виставлених на продаж боєприпасів є й ті, які досі використовувалися на навчаннях.

Яка зброя наразі терміново потрібна українським військовим

За словами колишнього учасника війни в Україні, американського снайпера Джонатана Покетта у коментарі журналістам видання Business Insider, українські військові наразі терміново потребують допомоги з артилерією та боєприпасами, ніж важкої західної бронетехніки.

На Заході можна побачити так багато всього: "О так, вони жертвують ці машини, і ці машини, і ці машини". Але мені взагалі-то плювати на машини. Дайте мені кулі, дайте мені міномети, дайте мені артилерію, дайте мені речі, які дадуть змогу окремим солдатам битися і вбивати росіян, — підкреслив Покетт. Поширити

Він наголосив, що зброя, яка може зберігти життя українським військовим та не дати російським окупантам захопити нові території, потрібна українським військовим вже зараз.

Покетт підкреслив, що це важливіше за ті озброєння, які можуть допомогти в довгостроковому плануванні або в атаках на великі відстані.

Він зазначив, що хоча дорогі західні танки мають значення, однак наразі вирішальне значення мають боєприпаси, гранати, міни, ракети, різні ракетні системи.

Що може один танк? Не так багато, як 50 тис артилерійських снарядів, 5 тис мінометних снарядів, — пояснює військовий. Поширити

Покетт розповів, що під час передачі позиції іншій групі солдати, які прийшли йому на зміну, просили у нього боєприпаси і гранати.

Ось до якого відчаю доходило: буквально перед самим від'їздом ми беремо всі магазини, виймаємо всі набої, а порожні магазини кладемо назад у рюкзак, потім беремо всі гранати і говоримо: "Ось, хлопці, вам це потрібно, — розповідає військовий. Поширити

Він зазначив, що через дефіцит боєприпасів українським військовим доводиться обмежувати їхнє використання.

Покетт також додав, що українські військові припинили вести вогонь по невеликих групах російських окупантів на відміну від того, як вони гатили по росіянах на початку війни.

Дійшло до того, що, якщо група була досить маленькою, щоб атакувати, то українці оцінювали це і говорили: ну, це всього лише двоє чи троє людей, можливо, четверо, чи справді це варте артилерійського пострілу або одного мінометного снаряда? — зазначає військовий. Поширити

Він додав, що ця стратегія наражає українських військових на більшу небезпеку.

За його словами, проблема із допомогою західних партнерів Україні полягає у тому, що вона надходить дуже обмеженно та із затримками.