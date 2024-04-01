Греція готує передачу Україні великої партії боєприпасів, яку буде передано за допомогою Чехії.
Що відомо наміри Греції передати Україні велику партію боєприпасів
Підкреслюється, що боєприпаси буде надано із запасів Збройних сил Греції.
Греція планує їх продати за 150 млн євро. Військові також повідомили, що серед виставлених на продаж боєприпасів є й ті, які досі використовувалися на навчаннях.
Яка зброя наразі терміново потрібна українським військовим
За словами колишнього учасника війни в Україні, американського снайпера Джонатана Покетта у коментарі журналістам видання Business Insider, українські військові наразі терміново потребують допомоги з артилерією та боєприпасами, ніж важкої західної бронетехніки.
Він наголосив, що зброя, яка може зберігти життя українським військовим та не дати російським окупантам захопити нові території, потрібна українським військовим вже зараз.
Покетт підкреслив, що це важливіше за ті озброєння, які можуть допомогти в довгостроковому плануванні або в атаках на великі відстані.
Він зазначив, що хоча дорогі західні танки мають значення, однак наразі вирішальне значення мають боєприпаси, гранати, міни, ракети, різні ракетні системи.
Покетт розповів, що під час передачі позиції іншій групі солдати, які прийшли йому на зміну, просили у нього боєприпаси і гранати.
Він зазначив, що через дефіцит боєприпасів українським військовим доводиться обмежувати їхнє використання.
Покетт також додав, що українські військові припинили вести вогонь по невеликих групах російських окупантів на відміну від того, як вони гатили по росіянах на початку війни.
Він додав, що ця стратегія наражає українських військових на більшу небезпеку.
За його словами, проблема із допомогою західних партнерів Україні полягає у тому, що вона надходить дуже обмеженно та із затримками.
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