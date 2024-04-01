Греция готовит передачу Украине большой партии боеприпасов, которая будет передана с помощью Чехии.

Что известно о намерениях Греции передать Украине крупную партию боеприпасов

Правительство готовится отправить большое количество боеприпасов в Украину через Чехию и добивается одобрения соответствующего парламентского комитета, отмечают журналисты греческого издания iEidiseis Поделиться

Подчеркивается, что боеприпасы будут предоставлены из запасов Вооруженных сил Греции.

Греция планирует их продать за 150 млн. евро. Военные также сообщили, что среди выставленных на продажу боеприпасов есть и те, которые использовались до сих пор на учениях.

Какое оружие срочно нужно украинским военным

По словам бывшего участника войны в Украине, американского снайпера Джонатана Покетта в комментарии журналистам издания Business Insider, украинские военные срочно нуждаются в помощи с артиллерией и боеприпасами, чем тяжелой западной бронетехники.

На Западе можно увидеть так много всего: "О да, они жертвуют эти машины, и эти машины, и эти машины". Но мне вообще-то плевать на машины. Дайте мне пули, дайте мне минометы, дайте мне артиллерию, дайте мне вещи, которые позволяют отдельным солдатам сражаться и убивать россиян, — подчеркнул Покетт. Поделиться

Он подчеркнул, что оружие, которое может сохранить жизнь украинским военным и не дать российским оккупантам захватить новые территории, нужно украинским военным уже сейчас.

Покетт подчеркнул, что это важнее тех вооружений, которые могут помочь в долгосрочном планировании или в атаках на большие расстояния.

Он отметил, что хотя дорогие западные танки имеют значение, однако решающее значение имеют боеприпасы, гранаты, мины, ракеты, различные ракетные системы.

Что может один танк? Не так много, как 50 тыс. артиллерийских снарядов, 5 тыс. минометных снарядов, — объясняет военный. Поделиться

Покетт рассказал, что при передаче позиции другой группе пришедшие ему на смену солдаты просили у него боеприпасы и гранаты.

Вот до какого отчаяния доходило: буквально перед самым отъездом мы берем все магазины, вынимаем все патроны, а пустые магазины кладем обратно в рюкзак, потом берем все гранаты и говорим: "Вот, ребята, вам это нужно", — рассказывает военный. Поделиться

Он отметил, что из-за дефицита боеприпасов украинским военным приходится ограничивать их использование.

Покетт также добавил, что украинские военные прекратили вести огонь по небольшим группам российских окупантов в отличие от того, как они били по россиянам в начале войны.

Дошло до того, что, если группа была достаточно маленькой, чтобы атаковать, то украинцы оценивали это и говорили: ну, это всего два или три человека, возможно, четверо, действительно ли это стоит артиллерийского выстрела или одного минометного снаряда? — отмечает военный. Поделиться

Он добавил, что эта стратегия подвергает украинских военных большей опасности.

По его словам, проблема с помощью западных партнеров Украины в том, что она поступает очень ограниченно и с задержками.