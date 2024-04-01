Греция готовит передачу Украине большой партии боеприпасов, которая будет передана с помощью Чехии.
Что известно о намерениях Греции передать Украине крупную партию боеприпасов
Подчеркивается, что боеприпасы будут предоставлены из запасов Вооруженных сил Греции.
Греция планирует их продать за 150 млн. евро. Военные также сообщили, что среди выставленных на продажу боеприпасов есть и те, которые использовались до сих пор на учениях.
Какое оружие срочно нужно украинским военным
По словам бывшего участника войны в Украине, американского снайпера Джонатана Покетта в комментарии журналистам издания Business Insider, украинские военные срочно нуждаются в помощи с артиллерией и боеприпасами, чем тяжелой западной бронетехники.
Он подчеркнул, что оружие, которое может сохранить жизнь украинским военным и не дать российским оккупантам захватить новые территории, нужно украинским военным уже сейчас.
Покетт подчеркнул, что это важнее тех вооружений, которые могут помочь в долгосрочном планировании или в атаках на большие расстояния.
Он отметил, что хотя дорогие западные танки имеют значение, однако решающее значение имеют боеприпасы, гранаты, мины, ракеты, различные ракетные системы.
Покетт рассказал, что при передаче позиции другой группе пришедшие ему на смену солдаты просили у него боеприпасы и гранаты.
Он отметил, что из-за дефицита боеприпасов украинским военным приходится ограничивать их использование.
Покетт также добавил, что украинские военные прекратили вести огонь по небольшим группам российских окупантов в отличие от того, как они били по россиянам в начале войны.
Он добавил, что эта стратегия подвергает украинских военных большей опасности.
По его словам, проблема с помощью западных партнеров Украины в том, что она поступает очень ограниченно и с задержками.
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