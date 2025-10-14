Грізманн назвав найкращого футболіста в історії

Легендарний французький футболіст Антуан Грізманн відверто зізнався, кого саме вважає найкращим футболістом в історії. Як виявилося, це не Роналду та навіть не Мессі.
Головні тези:
- Грізманн не приховує, що досі вражений майстерністю Зідана.
- До рейтингу футболіста не потрапив Роналду.
Грізманн оголосив свій власний рейтинг
За словами легенди мадридського "Атлетіко", він вважає найсильнішим футболістом в історії свого співвітчизника Зінедіна Зідана.
Що важливо розуміти, саме Зідан 20 років тому був визнаний УЄФА найкращим футболістом за останні пів століття.
На другій щаблині у рейтингу Грізманна опинився аргентинець Ліонелі Мессі, з яким вони разом грали у складі "Барселони".
“Бронзу” цього списку отримав знаменитий Дієго Марадона.
Окрім того, до свого рейтингу найкращих футболістів в історії французький спортсмен зарахував голландця Йохана Кройфа та екс-гравця збірної Англії Девіда Бекхема.
ТОП-5 найкращих футболістів в історії за версією Грізманна:
Зінедін Зідан
Ліонель Мессі
Дієго Марадона
Йохан Кройф
Девід Бекхем
