Грізманн назвав найкращого футболіста в історії
Грізманн оголосив свій власний рейтинг
Джерело:  online.ua

Легендарний французький футболіст Антуан Грізманн відверто зізнався, кого саме вважає найкращим футболістом в історії. Як виявилося, це не Роналду та навіть не Мессі.

Головні тези:

  • Грізманн не приховує, що досі вражений майстерністю Зідана.
  • До рейтингу футболіста не потрапив Роналду.

За словами легенди мадридського "Атлетіко", він вважає найсильнішим футболістом в історії свого співвітчизника Зінедіна Зідана.

Що важливо розуміти, саме Зідан 20 років тому був визнаний УЄФА найкращим футболістом за останні пів століття.

На другій щаблині у рейтингу Грізманна опинився аргентинець Ліонелі Мессі, з яким вони разом грали у складі "Барселони".

“Бронзу” цього списку отримав знаменитий Дієго Марадона.

Окрім того, до свого рейтингу найкращих футболістів в історії французький спортсмен зарахував голландця Йохана Кройфа та екс-гравця збірної Англії Девіда Бекхема.

ТОП-5 найкращих футболістів в історії за версією Грізманна:

  1. Зінедін Зідан

  2. Ліонель Мессі

  3. Дієго Марадона

  4. Йохан Кройф

  5. Девід Бекхем

