Футбольні експерти визначили володаря Золотого м’яча-2025
Футбольні експерти визначили володаря Золотого м’яча-2025

Дембеле вразив світ футболу своєю майстерністю
Відомий футболіст Парі Сен-Жермен та збірної Франції Усман Дембеле став новим володарем Золотого м’яча-2025. Що важливо розуміти, цю престижну нагороду вручає France Football найкращому гравцю року.

Головні тези:

  • Саме Дембеле допоміг ПСЖ виграти Лігу чемпіонів.
  • Він може похизуватися 33 голами у 52 матчах за клуб.

Дембеле вразив світ футболу своєю майстерністю

Журналісти звертають увагу на те, що найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу француз отримав з рук легендарного Роналдінью. Саме він є володарем ЗМ-2005.

Як зазначають експерти, Дембеле минулого сезону допоміг клубу оформити требл, вперше у своїй історії вигравши Лігу чемпіонів.

Ба більше, саме француза визнали гравцем сезону. Він навіть зміг дібратися до фіналу Клубного чемпіонату світу.

На його рахунку 33 голи та 14 асистів у 52 матчах за клуб. Дембеле став шостим французом після Раймона Копа, Мішеля Платіні, Жан-П’єра Папена, Зінедіна Зідана та Каріма Бензема, який виграв Золотий м'яч.

Що важливо розуміти, зірки ПСЖ не могли бути присутніми на церемонії нагородження, оскільки грали матч чемпіонату Франції проти Марселя.

Усман Дембеле не потрапив до заявки команди Луїса Енріке на матч через травму та зміг отримати престижну нагороду, як і належить.

До слова, у 2024 році Золотий м’яч виграв півзахисник Манчестер Сіті Родрі.

