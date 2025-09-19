Іспанія планує бойкотувати ЧС з футболу — що відбувається

Збірна Іспанії налаштована влаштувати бойкот Чемпіонату світу з футболу 2026 року, якщо до участі в ньому допустять певну команду. Згідно з даними видання портал Sport.ua, йдеться про команду Ізраїлю.

Збірна Іспанії буде відстоювати свою позицію

З заявою з цього приводу вже виступив Пачі Лопес — представник Іспанської соціалістичної робочої партії в Конгресі.

Він зазначив, що досі невідомо, які команди та країни братимуть участь у ЧС-2026 року з футболу.

Пачі Лопес чітко дав зрозуміти, що його країна та її спортсмени не збираються ігнорувати події на міжнародній арені, а також закривати очі на той терор, який Ізраїль влаштував у Газі:

Спорт не може бути ізольований від того, що зараз відбувається у світі. Особливо, коли мова про масові порушення прав людини зі сторони Ізраїлю, — наголосив Лопес.

Ба більше, нещодавно стало відомо, що іспанський національний мовник RTVE вирішив бойкотувати наступне "Євробачення", якщо в ньому візьме участь Ізраїль.