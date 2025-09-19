Іспанія планує бойкотувати ЧС з футболу — що відбувається

Збірна Іспанії налаштована влаштувати бойкот Чемпіонату світу з футболу 2026 року, якщо до участі в ньому допустять певну команду. Згідно з даними видання портал Sport.ua, йдеться про команду Ізраїлю.
Головні тези:
- Іспанія не приховує, що обурена діями Ізраїля у Газі.
- Це вже не перше рішення Мадрида, яке засуджує політику Тель-Авіва.
Збірна Іспанії буде відстоювати свою позицію
З заявою з цього приводу вже виступив Пачі Лопес — представник Іспанської соціалістичної робочої партії в Конгресі.
Він зазначив, що досі невідомо, які команди та країни братимуть участь у ЧС-2026 року з футболу.
Пачі Лопес чітко дав зрозуміти, що його країна та її спортсмени не збираються ігнорувати події на міжнародній арені, а також закривати очі на той терор, який Ізраїль влаштував у Газі:
Ба більше, нещодавно стало відомо, що іспанський національний мовник RTVE вирішив бойкотувати наступне "Євробачення", якщо в ньому візьме участь Ізраїль.
Таким чином офіційний Мадрид намагається вплинути на позицію Європейської мовної спілки (EBU), адже ця країна входить до так званої "Великої п'ятірки", члени якої автоматично потрапляють до фіналу конкурсу.
