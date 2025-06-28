Експерти назвали 5 найвисокооплачуваніших футболістів сучасності
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Спорт
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Експерти назвали 5 найвисокооплачуваніших футболістів сучасності

Роналду
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду очікувано очолив рейтинг найвисокооплачуваніших футболістів сьогодення. 

Головні тези:

  • Роналду буде заробляти близько 645 000 щодня, тому незабаром його статки суттєво примножаться.
  • Мессі традиційно посів друге місце в рейтингу зі заробітками у 135 мільйонів доларів.

5 найвисокооплачуваніших футболістів світу

Кріштіану Роналду ("Аль-Наср") — 275 мільйонів доларів

Певно, нікого не здивує лідерство португальця у цьому рейтингу. Однак ось вам дійсно вражаючий факт: легендарний нападник нещодавно продовжив контракт з "Аль-Насром" — й тепер він зароблятиме близького 645 000 доларів щоденно.

Ліонель Мессі ("Інтер Маямі") — 135 мільйонів доларів

Уже давно ширять чутки про край вигідний контракт зірки футболу з "Інтер Маямі", що включає частку від комерційних доходів. Однак, як бачимо, до його одвічного супротивника — Роналду — Мессі ще далеко.

Карім Бензема ("Аль-Іттіхад") — 104 мільйони доларів

Володар "Золотого м'яча", Бензема, перейшовши в "Аль-Іттіхад", отримав один із найщедріших контрактів в історії футболу. Він продовжує радувати вболівальників своєю майстерністю, заробляючи при цьому безпрецедентні суми.

Кіліан Мбаппе ("Реал Мадрид") — 90 мільйонів доларів

Як відомо, його доволі часто величають “французьким вундеркіндом”. Після нещодавно переходу до "Реалу" — зарплата зірки знизилася, однак спонсорські контракти змогли все компенсувати.

Неймар ("Сантос") — 76 мільйонів доларів

Повернення до рідного клубу "Сантос" не позначилося на заробітках зірки футболу. Оскільки він досі залишається людиною-брендом — статки невпинно зростають.

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