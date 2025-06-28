Експерти назвали 5 найвисокооплачуваніших футболістів сучасності

Всесвітньо відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду очікувано очолив рейтинг найвисокооплачуваніших футболістів сьогодення.
Головні тези:
- Роналду буде заробляти близько 645 000 щодня, тому незабаром його статки суттєво примножаться.
- Мессі традиційно посів друге місце в рейтингу зі заробітками у 135 мільйонів доларів.
5 найвисокооплачуваніших футболістів світу
Кріштіану Роналду ("Аль-Наср") — 275 мільйонів доларів
Певно, нікого не здивує лідерство португальця у цьому рейтингу. Однак ось вам дійсно вражаючий факт: легендарний нападник нещодавно продовжив контракт з "Аль-Насром" — й тепер він зароблятиме близького 645 000 доларів щоденно.
Ліонель Мессі ("Інтер Маямі") — 135 мільйонів доларів
Уже давно ширять чутки про край вигідний контракт зірки футболу з "Інтер Маямі", що включає частку від комерційних доходів. Однак, як бачимо, до його одвічного супротивника — Роналду — Мессі ще далеко.
Карім Бензема ("Аль-Іттіхад") — 104 мільйони доларів
Кіліан Мбаппе ("Реал Мадрид") — 90 мільйонів доларів
Як відомо, його доволі часто величають “французьким вундеркіндом”. Після нещодавно переходу до "Реалу" — зарплата зірки знизилася, однак спонсорські контракти змогли все компенсувати.
Неймар ("Сантос") — 76 мільйонів доларів
Повернення до рідного клубу "Сантос" не позначилося на заробітках зірки футболу. Оскільки він досі залишається людиною-брендом — статки невпинно зростають.
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