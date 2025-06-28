Эксперты назвали 5 самых высокооплачиваемых футболистов современности
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Эксперты назвали 5 самых высокооплачиваемых футболистов современности

5 самых высокооплачиваемых футболистов мира
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Источник:  online.ua

Всемирно известный португальский футболист Криштиану Роналду ожидаемо возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Главные тезисы

  • Роналду будет зарабатывать около 645 000 ежедневно, поэтому вскоре его доходы существенно возрастут.
  • Месси традиционно занял второе место в рейтинге с заработками в 135 миллионов долларов.

5 самых высокооплачиваемых футболистов мира

Криштиану Роналду ("Аль-Наср") — 275 миллионов долларов

Наверное, никого не удивит лидерство португальца в этом рейтинге. Однако вот вам действительно поразительный факт: легендарный нападающий недавно продлил контракт с "Аль-Насром" — и теперь он будет зарабатывать около 645 000 долларов ежедневно.

Лионель Месси ("Интер Майами") — 135 миллионов долларов

Уже давно ходят слухи о крайне выгодном контракте звезды футбола с "Интер Майами", включающим долю от коммерческих доходов. Однако, как видим, до его извечного противника Роналду Месси еще далеко.

Карим Бензема ("Аль-Иттихад") — 104 миллиона долларов

Обладатель "Золотого мяча" Бензема, перейдя в "Аль-Иттихад", получил один из самых щедрых контрактов в истории футбола. Он продолжает радовать болельщиков своим мастерством, зарабатывая беспрецедентные суммы.

Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид") — 90 миллионов долларов

Как известно, его часто величают "французским вундеркиндом". После недавнего перехода в "Реал" — зарплата звезды снизилась, однако спонсорские контракты смогли все компенсировать.

Неймар ("Сантос") — 76 миллионов долларов

Возвращения в родной клуб "Сантос" не отразилось на заработках звезды футбола. Поскольку он до сих пор остается человеком-брендом — состояние постоянно растет.

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