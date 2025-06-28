Эксперты назвали 5 самых высокооплачиваемых футболистов современности

Всемирно известный португальский футболист Криштиану Роналду ожидаемо возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.
Главные тезисы
- Роналду будет зарабатывать около 645 000 ежедневно, поэтому вскоре его доходы существенно возрастут.
- Месси традиционно занял второе место в рейтинге с заработками в 135 миллионов долларов.
5 самых высокооплачиваемых футболистов мира
Криштиану Роналду ("Аль-Наср") — 275 миллионов долларов
Наверное, никого не удивит лидерство португальца в этом рейтинге. Однако вот вам действительно поразительный факт: легендарный нападающий недавно продлил контракт с "Аль-Насром" — и теперь он будет зарабатывать около 645 000 долларов ежедневно.
Лионель Месси ("Интер Майами") — 135 миллионов долларов
Уже давно ходят слухи о крайне выгодном контракте звезды футбола с "Интер Майами", включающим долю от коммерческих доходов. Однако, как видим, до его извечного противника Роналду Месси еще далеко.
Карим Бензема ("Аль-Иттихад") — 104 миллиона долларов
Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид") — 90 миллионов долларов
Как известно, его часто величают "французским вундеркиндом". После недавнего перехода в "Реал" — зарплата звезды снизилась, однако спонсорские контракты смогли все компенсировать.
Неймар ("Сантос") — 76 миллионов долларов
Возвращения в родной клуб "Сантос" не отразилось на заработках звезды футбола. Поскольку он до сих пор остается человеком-брендом — состояние постоянно растет.
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