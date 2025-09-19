Испания планирует бойкотировать ЧМ по футболу — что происходит

Сборная Испании настроена устроить бойкот Чемпионата мира по футболу 2026, если к участию в нем допустят определенную команду. Согласно данным издания портал Sport.ua, речь идет о команде Израиля.

Сборная Испании будет отстаивать свою позицию

С заявлением по этому поводу уже выступил Пачи Лопес — представитель Испанской социалистической рабочей партии в Конгрессе.

Он отметил, что до сих пор неизвестно, какие команды и страны будут участвовать в ЧМ-2026 по футболу.

Пачи Лопес четко дал понять, что его страна и ее спортсмены не собираются игнорировать происходящее на международной арене, а также закрывать глаза на тот террор, который Израиль устроил в Газе:

Спорт не может быть изолирован от того, что сейчас происходит в мире. Особенно когда речь идет о массовых нарушениях прав человека со стороны Израиля, — подчеркнул Лопес. Поделиться

Более того, недавно стало известно, что испанский национальный вещатель RTVE решил бойкотировать следующее "Евровидение", если в нем примет участие Израиль.