Испания планирует бойкотировать ЧМ по футболу — что происходит

Сборная Испании настроена устроить бойкот Чемпионата мира по футболу 2026, если к участию в нем допустят определенную команду. Согласно данным издания портал Sport.ua, речь идет о команде Израиля.
Главные тезисы
- Испания не скрывает, что возмущена действиями Израиля в Газе.
- Это уже не первое решение Мадрида, которое осуждает политику Тель-Авива.
Сборная Испании будет отстаивать свою позицию
С заявлением по этому поводу уже выступил Пачи Лопес — представитель Испанской социалистической рабочей партии в Конгрессе.
Он отметил, что до сих пор неизвестно, какие команды и страны будут участвовать в ЧМ-2026 по футболу.
Пачи Лопес четко дал понять, что его страна и ее спортсмены не собираются игнорировать происходящее на международной арене, а также закрывать глаза на тот террор, который Израиль устроил в Газе:
Более того, недавно стало известно, что испанский национальный вещатель RTVE решил бойкотировать следующее "Евровидение", если в нем примет участие Израиль.
Таким образом, официальный Мадрид пытается повлиять на позицию Европейского языкового союза (EBU), ведь эта страна входит в так называемую "Большую пятерку", члены которой автоматически попадают в финал конкурса.
