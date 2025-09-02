Футболист Зинченко будет играть за Ноттингем Форест

В карьере звездного игрока сборной Украины и Арсенала Александра Зинченко произошли неожиданные перемены. Как стало известно 2 сентября, он присоединился к Ноттингему Форесту.

Зинченко перешел в Ноттингем Форест — что известно

1 сентября журналист The Athletic Дэвид Орнштейн опубликовал информацию о том, что Ноттингем Форрест уже подписал левого защитника Арсенала Александра Зинченко.

Согласно его данным, переход украинца прошел на правах аренды.

Кроме того, утверждалось, что "Лесники" сумели согласовать личные условия с Зинченко до завершения трансферного окна в Великобритании.

🚨 EXCLUSIVE: Nottingham Forest find last-minute agreement with Arsenal for Oleksandr Zinchenko. Deal sheet submitted on straight loan after Javi Galan move collapsed. #NFFC & #AFC confident #DeadlineDay switch for Ukraine int’l done in time @TheAthleticFC https://t.co/v8BhcA47X3 — David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2025

Уже 2 сентября пресс-служба Ноттингем Форест подтвердила факт перехода украинского футболиста.

Добро пожаловать в Ноттингем Форест, Александр Зинченко! — сказано в официальном заявлении "Лесников". Поделиться

Welcome to Nottingham Forest, Oleksandr Zinchenko! 🙌 pic.twitter.com/QFS00VoCMV — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025

Как уже упоминалось ранее, 3 года назад Арсенал заплатил Манчестер Сити 30+2 млн. фунтов стерлингов за звезду украинского футбола.

Контракт Александра с Арсеналом действует до конца июня 2026г.