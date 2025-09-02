Футболист Зинченко будет играть за Ноттингем Форест

В карьере звездного игрока сборной Украины и Арсенала Александра Зинченко произошли неожиданные перемены. Как стало известно 2 сентября, он присоединился к Ноттингему Форесту.
Главные тезисы
- Зинченко переходит в Ноттингем Форест на правах аренды.
- Transfermakt оценивает украинского футболиста в 20 млн. евро.
Зинченко перешел в Ноттингем Форест — что известно
1 сентября журналист The Athletic Дэвид Орнштейн опубликовал информацию о том, что Ноттингем Форрест уже подписал левого защитника Арсенала Александра Зинченко.
Согласно его данным, переход украинца прошел на правах аренды.
Кроме того, утверждалось, что "Лесники" сумели согласовать личные условия с Зинченко до завершения трансферного окна в Великобритании.
Уже 2 сентября пресс-служба Ноттингем Форест подтвердила факт перехода украинского футболиста.
Как уже упоминалось ранее, 3 года назад Арсенал заплатил Манчестер Сити 30+2 млн. фунтов стерлингов за звезду украинского футбола.
Контракт Александра с Арсеналом действует до конца июня 2026г.
