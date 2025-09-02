Футболист Зинченко будет играть за Ноттингем Форест
Категория
Спорт
Дата публикации

Футболист Зинченко будет играть за Ноттингем Форест

Зинченко перешел в Ноттингем Форест - что известно
Читати українською
Источник:  online.ua

В карьере звездного игрока сборной Украины и Арсенала Александра Зинченко произошли неожиданные перемены. Как стало известно 2 сентября, он присоединился к Ноттингему Форесту.

Главные тезисы

  • Зинченко переходит в Ноттингем Форест на правах аренды.
  • Transfermakt оценивает украинского футболиста в 20 млн. евро.

Зинченко перешел в Ноттингем Форест — что известно

1 сентября журналист The Athletic Дэвид Орнштейн опубликовал информацию о том, что Ноттингем Форрест уже подписал левого защитника Арсенала Александра Зинченко.

Согласно его данным, переход украинца прошел на правах аренды.

Кроме того, утверждалось, что "Лесники" сумели согласовать личные условия с Зинченко до завершения трансферного окна в Великобритании.

Уже 2 сентября пресс-служба Ноттингем Форест подтвердила факт перехода украинского футболиста.

Добро пожаловать в Ноттингем Форест, Александр Зинченко! — сказано в официальном заявлении "Лесников".

Как уже упоминалось ранее, 3 года назад Арсенал заплатил Манчестер Сити 30+2 млн. фунтов стерлингов за звезду украинского футбола.

Контракт Александра с Арсеналом действует до конца июня 2026г.

Transfermakt оценивает Зинченко в 20 млн. евро. В сезоне 2024/25 украинец сыграл в 23 матчах всех турниров, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский футболист Ярмоленко решил завершить спортивную карьеру — когда именно
Ярмоленко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперты назвали 5 самых высокооплачиваемых футболистов современности
5 самых высокооплачиваемых футболистов мира
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Мадридский "Реал" заинтересовался юным украинским футболистом
Артем Степанов – украинский Голланн?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?