Мадридский "Реал" заинтересовался юным украинским футболистом

Как удалось узнать журналистам, мадридский "Реал" обратил внимание на 18-летнего украинского нападающего Артема Степанова. Что интересно, глава скаутского отдела клуба Юни Калафата разглядел в украинце сходство с норвежским нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Голанном.

Артем Степанов — украинский Голланн?

Журналисты обращают внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Степанов играет за немецкий клуб "Байер 04", пишет Defensa Central.

Кроме того, указано, что украинец находится в аренде в "Нюрнберге".

Согласно последним данным, мадридский клуб будет готов купить Артема Степанова уже летом 2026 года.

Однако это произойдет только в том случае, если он проявит себя во Второй Бундеслиге этого сезона.

Футбольные эксперты не игнорируют тот факт, что Степанов в юношеских командах забил множество голов.

Именно такой поразительной производительностью он заинтересовал футбольных скаутов.

Поскольку он идет по стопам Голанна, это заставило "Реал" забить тревогу.