Мадридский "Реал" заинтересовался юным украинским футболистом
Категория
Спорт
Дата публикации

Мадридский "Реал" заинтересовался юным украинским футболистом

Артем Степанов – украинский Голланн?
Читати українською
Источник:  online.ua

Как удалось узнать журналистам, мадридский "Реал" обратил внимание на 18-летнего украинского нападающего Артема Степанова. Что интересно, глава скаутского отдела клуба Юни Калафата разглядел в украинце сходство с норвежским нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Голанном.

Главные тезисы

  • Футбольных скаутов поразила производительность юного футболиста.
  • “Реал” будет готов купить Артема Степанова уже летом 2026 года.

Артем Степанов — украинский Голланн?

Журналисты обращают внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Степанов играет за немецкий клуб "Байер 04", пишет Defensa Central.

Кроме того, указано, что украинец находится в аренде в "Нюрнберге".

Согласно последним данным, мадридский клуб будет готов купить Артема Степанова уже летом 2026 года.

Однако это произойдет только в том случае, если он проявит себя во Второй Бундеслиге этого сезона.

Футбольные эксперты не игнорируют тот факт, что Степанов в юношеских командах забил множество голов.

Именно такой поразительной производительностью он заинтересовал футбольных скаутов.

Поскольку он идет по стопам Голанна, это заставило "Реал" забить тревогу.

Контракт Степанова с "Байером" действителен до 30 июня 2027 года. В последующие годы "Реал" будет внимательно следить за украинцем.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский футболист Ярмоленко решил завершить спортивную карьеру — когда именно
Ярмоленко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперты назвали 5 самых высокооплачиваемых футболистов современности
5 самых высокооплачиваемых футболистов мира
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Кто может победить Усика - прогноз Дэвида Хэйа
Усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?