Мадридський "Реал" зацікавився юним українським футболістом

Артем Степанов - український Голланн?
Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися журналістам, мадридський "Реал" звернув увагу на 18-річного українського нападника Артема Степанова. Що цікаво, глава скаутського відділу клубу Юні Калафата розгледів в українцеві схожість із норвезьким нападником "Манчестер Сіті" Ерлінгом Голанном.

Головні тези:

  • Футбольних скаутів вразила продуктивність юного футболіста.
  • “Реал” буде готовий придбати Артема Степанова вже влітку 2026 року.

Артем Степанов — український Голланн?

Журналісти звертають увагу на те, що станом на сьогодні Степанов грає за німецький клуб "Байєр 04", пише Defensa Central.

Окрім того, вказано, що українець перебуває в оренді в "Нюрнберзі".

Згідно з останніми даними, мадридський клуб буде готовий придбати Артема Степанова вже влітку 2026 року.

Однак це станеться лише у тому разі, якщо він проявить себе у Другій Бундеслізі цього сезону.

Футбольні експерти не ігнорують тот факт, що Степанов у юнацьких командах забив багато голів.

Саме такою вражаючою продуктивністю він зацікавив футбольних скаутів.

Оскільки він іде по стопах Голанна, це змусило "Реал" забити тривогу.

Контракт Степанова з "Байєром" дійсний до 30 червня 2027 року. Протягом наступних років "Реал" буде уважно стежити за українцем.

