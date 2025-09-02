Футболіст Зінченко буде грати за Ноттінгем Форест
Категорія
Спорт
Дата публікації

Футболіст Зінченко буде грати за Ноттінгем Форест

Зінченко перейшов до Ноттінгем Форест - що відомо
Джерело:  online.ua

У кар'єрі зіркового гравця збірної України та Арсеналу Олександра Зінченка відбулися неочікувані зміни. Як стало відомо 2 вересня, від приєднався до Ноттінгем Форест.

Головні тези:

  • Зінченко переходить до Ноттінгем Форест на правах оренди.
  • Transfermakt оцінює українського футболіста у 20 млн євро. 

Зінченко перейшов до Ноттінгем Форест — що відомо

1 вересня журналіст The Athletic Девід Орнштейн опублікував інформацію про те, що Ноттінгем Форрест уже підписав лівого захисника Арсенала Олександра Зінченка.

Згідно з його даними, перехід українця відбувся на правах оренди.

Окрім того, стверджувалося, що "Лісники" зуміли також погодити особисті умови з Зінченком до завершення трансферного вікна у Великій Британії.

Уже 2 вересня пресслужба Ноттінгем Форест підтвердила факт переходу українського футболіста.

Ласкаво просимо до Ноттінгем Форест, Олександре Зінченко! — йдеться в офіційній заяві “Лісників”.

Як уже згадувалося раніше, 3 роки тому Арсенал заплатив Манчестер Сіті 30+2 млн фунтів стерлінгів за зірку українського футболу.

Контракт Олександра з Арсеналом діє до кінця червня 2026 року.

Transfermakt оцінює Зінченка у 20 млн євро. У сезоні 2024/25 українець зіграв у 23 матчах усіх турнірів, забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український футболіст Ярмоленко вирішив завершити спортивну кар'єру — коли саме
Ярмоленко
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти назвали 5 найвисокооплачуваніших футболістів сучасності
Роналду
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Мадридський "Реал" зацікавився юним українським футболістом
Артем Степанов - український Голланн?

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?