Футболіст Зінченко буде грати за Ноттінгем Форест

У кар'єрі зіркового гравця збірної України та Арсеналу Олександра Зінченка відбулися неочікувані зміни. Як стало відомо 2 вересня, від приєднався до Ноттінгем Форест.
Головні тези:
- Зінченко переходить до Ноттінгем Форест на правах оренди.
- Transfermakt оцінює українського футболіста у 20 млн євро.
Зінченко перейшов до Ноттінгем Форест — що відомо
1 вересня журналіст The Athletic Девід Орнштейн опублікував інформацію про те, що Ноттінгем Форрест уже підписав лівого захисника Арсенала Олександра Зінченка.
Згідно з його даними, перехід українця відбувся на правах оренди.
Окрім того, стверджувалося, що "Лісники" зуміли також погодити особисті умови з Зінченком до завершення трансферного вікна у Великій Британії.
Уже 2 вересня пресслужба Ноттінгем Форест підтвердила факт переходу українського футболіста.
Як уже згадувалося раніше, 3 роки тому Арсенал заплатив Манчестер Сіті 30+2 млн фунтів стерлінгів за зірку українського футболу.
Контракт Олександра з Арсеналом діє до кінця червня 2026 року.
