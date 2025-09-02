Футболіст Зінченко буде грати за Ноттінгем Форест

У кар'єрі зіркового гравця збірної України та Арсеналу Олександра Зінченка відбулися неочікувані зміни. Як стало відомо 2 вересня, від приєднався до Ноттінгем Форест.

Зінченко перейшов до Ноттінгем Форест — що відомо

1 вересня журналіст The Athletic Девід Орнштейн опублікував інформацію про те, що Ноттінгем Форрест уже підписав лівого захисника Арсенала Олександра Зінченка.

Згідно з його даними, перехід українця відбувся на правах оренди.

Окрім того, стверджувалося, що "Лісники" зуміли також погодити особисті умови з Зінченком до завершення трансферного вікна у Великій Британії.

🚨 EXCLUSIVE: Nottingham Forest find last-minute agreement with Arsenal for Oleksandr Zinchenko. Deal sheet submitted on straight loan after Javi Galan move collapsed. #NFFC & #AFC confident #DeadlineDay switch for Ukraine int’l done in time @TheAthleticFC https://t.co/v8BhcA47X3 — David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2025

Уже 2 вересня пресслужба Ноттінгем Форест підтвердила факт переходу українського футболіста.

Ласкаво просимо до Ноттінгем Форест, Олександре Зінченко! — йдеться в офіційній заяві “Лісників”. Поширити

Welcome to Nottingham Forest, Oleksandr Zinchenko! 🙌 pic.twitter.com/QFS00VoCMV — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025

Як уже згадувалося раніше, 3 роки тому Арсенал заплатив Манчестер Сіті 30+2 млн фунтів стерлінгів за зірку українського футболу.

Контракт Олександра з Арсеналом діє до кінця червня 2026 року.