Мудрик може дебютувати на Олімпіаді — що відомо про плани футболіста

Зірковий український футболіст Михайло Мудрик, якого нещодавно відсторонили від футболу за вживання допінгу, має намір взяти участь у наступних Олімпійських іграх. Такими даними поділилося видання Marca.

Мудрик має новий амбітний план

Згідно з даними іспанських журналістів, наразі українець тренується з національною командою зі швидкісного бігу під керівництвом колишніх олімпійських спортсменів.

Футболіст розраховує на те, що зможе продемонструвати свою швидкість як спринтер на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Що важливо розуміти, ще 2 роки тому лондонський "Челсі" заплатив за трансфер Мудрика 100 мільйонів євро.

Після вражаючих виступів у Лізі чемпіонів за "Шахтар", молодий вінгер став одним з найбажаніших гравців на зимовому трансферному ринку. Дебютувавши у Прем'єр-лізі, Мудрик побив рекорди швидкості у своєму ж першому матчі. Вона становила 36,67 км/год. Поширити

Саме українця називали одним із найперспективніших на континенті — аж до гучного скандалу у квітні 2025 року.

Саме тоді Англійська футбольна асоціація офіційно оголосила, що Мудрик дав позитивний результат на заборонену речовину.

Станом на сьогодні він не має права виходити на футбольне поле через дискваліфікацію за вживання допінгу.