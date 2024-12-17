Мудрик вперше відреагував на скандальні звинувачення у вживанні допінгу
Категорія
Спорт
Дата публікації

Мудрик вперше відреагував на скандальні звинувачення у вживанні допінгу

Михайло Мудрик
Джерело:  The Times

Український футболіст, вінгер лондонського “Челсі” Михайло Мудрик визнав, що в нього виявили позитивний допінг-тест, однак заперечує свідоме вживання заборонених речовин. 

Головні тези:

  • Михайло Мудрик вперше відреагував на скандальні звинувачення у вживанні допінгу та позитивний тест на заборонену речовину.
  • Футболіст заперечує свідоме вживання заборонених препаратів та сподівається на швидке розслідування для повернення на поле.
  • Інформація від журналістів говорить про можливе виявлення мілдронату у крові Мудрика, який допомагає збільшити витримку організму під час навантажень.
  • Михайло Мудрик співпрацює з командою для розслідування скандалу та заявляє про свою невинуватість у вживанні заборонених речовин.

Як Мудрик коментує допінг-скандал навколо себе

Я можу підтвердити, що мені повідомили про те, що зразок, наданий Футбольній асоціації Англії, містив заборонену речовину. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися. Я знаю, що не зробив нічого поганого і сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Зараз я не можу нічого сказати через конфіденційність процесу, але я скажу, як зможу, — зазначив Мудрик на своїй сторінці в Instagram.

За інформацією журналістів видання The Times, наразі Мудрика тимчасово відсторонили від ігрової практики.

За словами футболіста, він переніс інфекційну хворобу, однак свідомо не вживав заборонені речовини.

Який заборонений препарат могли виявити у крові Мудрика

За інформацією ЗМІ, існує велика ймовірність, що забороненим препаратом, виявленим у крові українця, є мілдронат.

Вважається, що вживання цього препарату допомогає збільшити витримку організму під час високих навантажень і швидко відновити резерви.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Гол Мудрика можуть визнати найкращим в Лізі конференцій ― відео
Михайло Мудрик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Тренер Челсі відверто висловив претензії до Мудрика
Михайло Мудрик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
У Мудрика виявили позитивний допінг-тест. Що загрожує футболісту
Михайло Мудрика

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?