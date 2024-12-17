Український футболіст, вінгер лондонського “Челсі” Михайло Мудрик визнав, що в нього виявили позитивний допінг-тест, однак заперечує свідоме вживання заборонених речовин.
Головні тези:
- Михайло Мудрик вперше відреагував на скандальні звинувачення у вживанні допінгу та позитивний тест на заборонену речовину.
- Футболіст заперечує свідоме вживання заборонених препаратів та сподівається на швидке розслідування для повернення на поле.
- Інформація від журналістів говорить про можливе виявлення мілдронату у крові Мудрика, який допомагає збільшити витримку організму під час навантажень.
- Михайло Мудрик співпрацює з командою для розслідування скандалу та заявляє про свою невинуватість у вживанні заборонених речовин.
Як Мудрик коментує допінг-скандал навколо себе
За інформацією журналістів видання The Times, наразі Мудрика тимчасово відсторонили від ігрової практики.
За словами футболіста, він переніс інфекційну хворобу, однак свідомо не вживав заборонені речовини.
Який заборонений препарат могли виявити у крові Мудрика
За інформацією ЗМІ, існує велика ймовірність, що забороненим препаратом, виявленим у крові українця, є мілдронат.
Вважається, що вживання цього препарату допомогає збільшити витримку організму під час високих навантажень і швидко відновити резерви.
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