Я могу подтвердить, что мне сообщили о том, что образец, предоставленный Футбольной ассоциации Англии, содержал запрещенное вещество. Это послужило полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил. Я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти. Я знаю, что не сделал ничего плохого и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу ничего сказать из-за конфиденциальности процесса, но я скажу как смогу, — отметил Мудрик на своей странице в Instagram.