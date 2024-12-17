Украинский футболист, вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик признал, что у него обнаружили положительный допинг-тест, однако отрицает сознательное употребление запрещенных веществ.
Главные тезисы
- Михаил Мудрик признал положительный допинг-тест, но отрицает сознательное употребление запрещенных веществ.
- Футболист сотрудничает с расследованием, надеясь на быстрое разрешение ситуации и возвращение на поле.
- Возможно наличие милдроната в крови Мудрика, помогающего увеличить выдержку организма во время нагрузок.
- Мудрик утверждает, что не нарушал правил и надеется на скорое возобновление карьеры после расследования.
- Журналисты упоминают временную отстраненность Мудрика от игровой практики и возможную связь с инфекционной болезнью.
Как Мудрик комментирует допинг-скандал вокруг себя
По информации журналистов издания The Times, Мудрика временно отстранили от игровой практики.
По словам футболиста, он перенес инфекционную болезнь, однако заведомо не употреблял запрещенные вещества.
Какой запрещенный препарат могли обнаружить в крови?
По информации СМИ, существует большая вероятность, что запрещенным препаратом, обнаруженным в крови украинца, является милдронат.
Считается, что применение этого препарата помогает увеличить выдержку организма во время высоких нагрузок и быстро восстановить резервы.
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