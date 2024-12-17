Мудрик впервые отреагировал на скандальные обвинения в употреблении допинга
Категория
Спорт
Дата публикации

Мудрик впервые отреагировал на скандальные обвинения в употреблении допинга

Михаил Мудрик
Читати українською
Источник:  The Times

Украинский футболист, вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик признал, что у него обнаружили положительный допинг-тест, однако отрицает сознательное употребление запрещенных веществ.

Главные тезисы

  • Михаил Мудрик признал положительный допинг-тест, но отрицает сознательное употребление запрещенных веществ.
  • Футболист сотрудничает с расследованием, надеясь на быстрое разрешение ситуации и возвращение на поле.
  • Возможно наличие милдроната в крови Мудрика, помогающего увеличить выдержку организма во время нагрузок.
  • Мудрик утверждает, что не нарушал правил и надеется на скорое возобновление карьеры после расследования.
  • Журналисты упоминают временную отстраненность Мудрика от игровой практики и возможную связь с инфекционной болезнью.

Как Мудрик комментирует допинг-скандал вокруг себя

Я могу подтвердить, что мне сообщили о том, что образец, предоставленный Футбольной ассоциации Англии, содержал запрещенное вещество. Это послужило полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил. Я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти. Я знаю, что не сделал ничего плохого и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу ничего сказать из-за конфиденциальности процесса, но я скажу как смогу, — отметил Мудрик на своей странице в Instagram.

По информации журналистов издания The Times, Мудрика временно отстранили от игровой практики.

По словам футболиста, он перенес инфекционную болезнь, однако заведомо не употреблял запрещенные вещества.

Какой запрещенный препарат могли обнаружить в крови?

По информации СМИ, существует большая вероятность, что запрещенным препаратом, обнаруженным в крови украинца, является милдронат.

Считается, что применение этого препарата помогает увеличить выдержку организма во время высоких нагрузок и быстро восстановить резервы.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Гол Мудрика могут признать лучшим в Лиге конференций ― видео
Михаил Мудрик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Тренер Челси откровенно высказал претензии к Мудрику
Михаил Мудрик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
У Мудрика был обнаружен положительный допинг-тест. Что угрожает футболисту
Михаил Мудрик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?