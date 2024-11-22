Тренер Челси откровенно высказал претензии к Мудрику
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Тренер Челси откровенно высказал претензии к Мудрику

Михаил Мудрик
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Источник:  online.ua

По словам главного тренера лондонского "Челси" Энцо Марески, у украинского вингера Михаила Мудрика есть ряд определенных проблем, которые необходимо исправлять.

Главные тезисы

  • Тренер Челси назвал проблемы Михаила Мудрика, отметив наличие ментальных и психологических аспектов в его игре.
  • Нехватка игрового времени после перехода Джейдона Санчо может привести к уходу Мудрика из Челси.
  • Бывший игрок сборной Украины Юрий Вирт считает, что критика и нестабильность в выступлениях давят на украинского вингера.
  • Михаил Мудрик показывает неплохие результаты за Челси, однако необходимо работать над проникновением в штрафную площадь и оборонительными аспектами.
  • Руководство Челси готово рассмотреть возможность отпуска Мудрика во время зимних трансферов из-за ограниченного игрового времени.

Что не устраивает тренера Челси в игре Мудрика

Мудрик не играет с начала игры, но получает игровое время. В обороне ему нужно улучшить некоторые вещи, но это касается не только Мудрика. Нашим вингерам нужно уметь проникать в штрафную соперника. Поначалу им было тяжело, но сейчас у них это получается гораздо лучше. Каждый такой, какой есть. Михаил немного застенчив, но когда он с нами, он в порядке, — подчеркнул Мареска.

Тренер Челси откровенно указал на проблемы Мудрика
Михаил Мудрик

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик сыграл 14 матчей за "Челси" во всех турнирах. Сейчас у него в активе два забитых мяча и пять ассистов.

Что известно об отношении руководства Челси к игре Мудрика

Левый вингер лондонского "Челси" украинец Михаил Мудрик может уже во время зимнего трансферного периода покинуть клуб из-за нехватки игрового времени.

Руководство Челси готово отпустить Мудрика во время периода зимних трансферов.

Переход в лондонский клуб английского футболиста Джейдона Санчо значительно сократило количество игрового времени для Мудрика.

В прошлом сезоне Мудрик сыграл 41 матч во всех соревнованиях за "Челси", забив семь голов и отдав две голевые передачи.

Бывший игрок сборной Украины Юрий Вирт поделился мнением об украинском винггере «Челси» Михаиле Мудрике.

Проблемы у Михаила Мудрика больше ментальные и психологические, чем игровые, потому что игрока купили за большие средства, он то играет, то нет, и идет большая критика, которая давит на него. Это мешает раскрыть талант, который у него есть, — предположил. Вирт.

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