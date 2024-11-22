По словам главного тренера лондонского "Челси" Энцо Марески, у украинского вингера Михаила Мудрика есть ряд определенных проблем, которые необходимо исправлять.
Главные тезисы
- Тренер Челси назвал проблемы Михаила Мудрика, отметив наличие ментальных и психологических аспектов в его игре.
- Нехватка игрового времени после перехода Джейдона Санчо может привести к уходу Мудрика из Челси.
- Бывший игрок сборной Украины Юрий Вирт считает, что критика и нестабильность в выступлениях давят на украинского вингера.
- Михаил Мудрик показывает неплохие результаты за Челси, однако необходимо работать над проникновением в штрафную площадь и оборонительными аспектами.
- Руководство Челси готово рассмотреть возможность отпуска Мудрика во время зимних трансферов из-за ограниченного игрового времени.
Что не устраивает тренера Челси в игре Мудрика
В нынешнем сезоне Михаил Мудрик сыграл 14 матчей за "Челси" во всех турнирах. Сейчас у него в активе два забитых мяча и пять ассистов.
Что известно об отношении руководства Челси к игре Мудрика
Левый вингер лондонского "Челси" украинец Михаил Мудрик может уже во время зимнего трансферного периода покинуть клуб из-за нехватки игрового времени.
Руководство Челси готово отпустить Мудрика во время периода зимних трансферов.
Переход в лондонский клуб английского футболиста Джейдона Санчо значительно сократило количество игрового времени для Мудрика.
В прошлом сезоне Мудрик сыграл 41 матч во всех соревнованиях за "Челси", забив семь голов и отдав две голевые передачи.
Бывший игрок сборной Украины Юрий Вирт поделился мнением об украинском винггере «Челси» Михаиле Мудрике.
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