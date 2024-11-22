Мудрик не играет с начала игры, но получает игровое время. В обороне ему нужно улучшить некоторые вещи, но это касается не только Мудрика. Нашим вингерам нужно уметь проникать в штрафную соперника. Поначалу им было тяжело, но сейчас у них это получается гораздо лучше. Каждый такой, какой есть. Михаил немного застенчив, но когда он с нами, он в порядке, — подчеркнул Мареска.