За словами головного тренера лондонського “Челсі” Енцо Марески, в українського вінгера Михайла Мудрика є низка певних проблем, які необхідно виправляти.
Головні тези:
- Головний тренер Челсі висловив претензії до Михайла Мудрика та підкреслив, що є певні проблеми, які треба виправляти.
- Мудрик може покинути Челсі через брак ігрового часу, особливо після переходу Джейдона Санчо.
- Колишній гравець збірної України Юрій Вірт вважає, що проблеми Мудрика більше ментальні та психологічні, ніж ігрові.
- Михайло Мудрик у поточному сезоні зіграв 14 матчів за Челсі, забивши два м'ячі та віддавши п'ять асистів.
- Керівництво Челсі готове відпустити Мудрика під час зимового трансферного періоду через обмежений ігровий час.
Що не влаштовує тренера Челсі у грі Мудрика
В нинішньому сезоні Михайло Мудрик зіграв 14 матчів за Челсі в усіх турнірах. Наразі він має у своєму активі два забиті м'ячі та п’ять асистів.
Що відомо про ставлення керівництва Челсі до гри Мудрика
Лівий вінгер лондонського “Челсі” українець Михайло Мудрик може вже під час зимового трансферного періоду покинути клуб через брак ігрового часу.
Керівництво “Челсі” готове відпустити Мудрика під час періоду зимових трансферів.
Переход до лондонського клубу англійського футболіста Джейдона Санчо значно скоротило кількість ігрового часу для Мудрика.
В минулому сезоні Мудрик зіграв 41 матч у всіх змаганнях за "Челсі", забивши сім голів та віддавши дві гольові передачі.
Колишній гравець збірної України Юрій Вірт поділився думкою про українського вінгера «Челсі» Михайла Мудрика.
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