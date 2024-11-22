Що не влаштовує тренера Челсі у грі Мудрика

Мудрик не грає від початку гри, але він отримує ігровий час. В обороні йому потрібно покращити деякі речі, але це стосується не лише Мудрика. Нашим вінгерам треба вміти проникати у штрафний майданчик суперника. Спочатку їм було важко, але зараз у них це виходить набагато краще. Кожен такий, який є. Михайло трохи сором'язливий, але коли він з нами, він у порядку, — підкреслив Мареска. Поширити

Михайло Мудрик

В нинішньому сезоні Михайло Мудрик зіграв 14 матчів за Челсі в усіх турнірах. Наразі він має у своєму активі два забиті м'ячі та п’ять асистів.

Що відомо про ставлення керівництва Челсі до гри Мудрика

Лівий вінгер лондонського “Челсі” українець Михайло Мудрик може вже під час зимового трансферного періоду покинути клуб через брак ігрового часу.

Керівництво “Челсі” готове відпустити Мудрика під час періоду зимових трансферів.

Переход до лондонського клубу англійського футболіста Джейдона Санчо значно скоротило кількість ігрового часу для Мудрика.

В минулому сезоні Мудрик зіграв 41 матч у всіх змаганнях за "Челсі", забивши сім голів та віддавши дві гольові передачі.

Колишній гравець збірної України Юрій Вірт поділився думкою про українського вінгера «Челсі» Михайла Мудрика.