За інформацією ЗМІ, лондонський “Челсі” може продати українського вінгера Михайла Мудрика після виявлення в нього позитивної допінг-проби.
Головні тези:
- Челсі розглядає можливість продажу Михайла Мудрика через його позитивну допінг-пробу.
- Клуб планує включити українського вінгера в угоду щодо обміну на Лаутаро Мартінеса від Інтера.
- У додаток до Мудрика, Челсі може запропонувати захисника та півзахисника разом із грошовою компенсацією.
- Мудрик стверджує, що не свідомо вживав заборонені речовини та співпрацює з командою для розслідування ситуації.
Що відомо про ймовірний продаж “Челсі” Мудрика
Джерела італійських журналістів видання calciomercato зазначають, що керівництво лондонського клубу планує включити Мудрика в угоду щодо обміну на нападника "Інтера" Лаутаро Мартінеса.
Окрім Мудрика “Челсі” може запропонувати “Інтеру” захисника Бенуа Бадіашіля, півзахисника Карні Чуквуемеку, а також значну грошову компенсацію.
17 грудня стало відомо про позитивну допінг-пробу Мудрика. Український футболіст провалив тест на мілдронат після матчу збірної України у листопаді.
Після цього Мудрика відсторонили від участі у матчах.
Загалом у поточному сезоні 23-річний Михайло забив 3 м'ячі та зробив 5 результативних передач у 15 матчах у всіх турнірах. Усі три голи Мудрик забив у Лізі конференцій.
Що відомо про допінговий скандал за участю Мудрика
Український футболіст, вінгер лондонського “Челсі” Михайло Мудрик визнав, що в нього виявили позитивний допінг-тест, однак заперечує свідоме вживання заборонених речовин.
За словами футболіста, він переніс інфекційну хворобу, однак свідомо не вживав заборонені речовини.
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