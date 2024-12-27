Челсі може продати Мудрика на тлі скандалу із допінгом
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Спорт
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Челсі може продати Мудрика на тлі скандалу із допінгом

Михайло Мудрик
Джерело:  online.ua

За інформацією ЗМІ, лондонський “Челсі” може продати українського вінгера Михайла Мудрика після виявлення в нього позитивної допінг-проби. 

Головні тези:

  • Челсі розглядає можливість продажу Михайла Мудрика через його позитивну допінг-пробу.
  • Клуб планує включити українського вінгера в угоду щодо обміну на Лаутаро Мартінеса від Інтера.
  • У додаток до Мудрика, Челсі може запропонувати захисника та півзахисника разом із грошовою компенсацією.
  • Мудрик стверджує, що не свідомо вживав заборонені речовини та співпрацює з командою для розслідування ситуації.

Що відомо про ймовірний продаж “Челсі” Мудрика

Джерела італійських журналістів видання calciomercato зазначають, що керівництво лондонського клубу планує включити Мудрика в угоду щодо обміну на нападника "Інтера" Лаутаро Мартінеса.

Окрім Мудрика “Челсі” може запропонувати “Інтеру” захисника Бенуа Бадіашіля, півзахисника Карні Чуквуемеку, а також значну грошову компенсацію.

Челсі може продати Мудрика після допінгового скандалу
Михайло Мудрик

17 грудня стало відомо про позитивну допінг-пробу Мудрика. Український футболіст провалив тест на мілдронат після матчу збірної України у листопаді.

Після цього Мудрика відсторонили від участі у матчах.

Загалом у поточному сезоні 23-річний Михайло забив 3 м'ячі та зробив 5 результативних передач у 15 матчах у всіх турнірах. Усі три голи Мудрик забив у Лізі конференцій.

Що відомо про допінговий скандал за участю Мудрика

Український футболіст, вінгер лондонського “Челсі” Михайло Мудрик визнав, що в нього виявили позитивний допінг-тест, однак заперечує свідоме вживання заборонених речовин.

Я можу підтвердити, що мені повідомили про те, що зразок, наданий Футбольній асоціації Англії, містив заборонену речовину. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися. Я знаю, що не зробив нічого поганого і сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Зараз я не можу нічого сказати через конфіденційність процесу, але я скажу, як зможу, — зазначив Мудрик на своїй сторінці в Instagram.

За словами футболіста, він переніс інфекційну хворобу, однак свідомо не вживав заборонені речовини.

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