Я можу підтвердити, що мені повідомили про те, що зразок, наданий Футбольній асоціації Англії, містив заборонену речовину. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися. Я знаю, що не зробив нічого поганого і сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Зараз я не можу нічого сказати через конфіденційність процесу, але я скажу, як зможу, — зазначив Мудрик на своїй сторінці в Instagram.