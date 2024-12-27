Челси может продать Мудрика на фоне скандала с допингом
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Спорт
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Челси может продать Мудрика на фоне скандала с допингом

Михаил Мудрик
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Источник:  online.ua

По информации СМИ, лондонский "Челси" может продать украинского вингера Михаила Мудрика после обнаружения у него положительной допинг-пробы.

Главные тезисы

  • Челси рассматривает продажу Михаила Мудрика после допингового скандала и планирует включить его в сделку с Интером.
  • Михаил Мудрик отрицает сознательное употребление запрещенных веществ и активно сотрудничает в расследовании случившегося.
  • Известно, что футболист перенес инфекционную болезнь, что может быть связано с обнаружением запрещенного вещества в его допинг-пробе.
  • Челси также готов включить защитника и полузащитника в сделку по Мудрику, предложив компенсацию Интеру.

Что известно о возможной продаже "Челси" Мудрика

Источники итальянских журналистов издания calciomercato отмечают, что руководство лондонского клуба планирует включить Мудрика в соглашение об обмене на нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Кроме Мудрика "Челси" может предложить "Интеру" защитника Бенуа Бадиашиля, полузащитника Карни Чуквуэмеку, а также значительную денежную компенсацию.

Челси может продать Мудрика после допингового скандала
Михаил Мудрик

17 декабря стало известно о положительной допинг-пробе Мудрика. Украинский футболист провалил тест на милдронат после матча сборной Украины в ноябре.

После этого Мудрика отстранили от участия в матчах.

В текущем сезоне 23-летний Михаил забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 15 матчах во всех турнирах. Все три гола Мудрик забил в Лиге конференций.

Что известно о допинговом скандале с участием Мудрика

Украинский футболист, вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик признал, что у него обнаружили положительный допинг-тест, однако отрицает сознательное употребление запрещенных веществ.

Я могу подтвердить, что мне сообщили о том, что образец, предоставленный Футбольной ассоциации Англии, содержал запрещенное вещество. Это послужило полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил. Я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти. Я знаю, что не сделал ничего плохого и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу ничего сказать из-за конфиденциальности процесса, но я скажу, как смогу, — отметил Мудрик на своей странице в Instagram.

По словам футболиста, он перенес инфекционную болезнь, однако заведомо не употреблял запрещенные вещества.

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