По информации СМИ, лондонский "Челси" может продать украинского вингера Михаила Мудрика после обнаружения у него положительной допинг-пробы.
Главные тезисы
- Челси рассматривает продажу Михаила Мудрика после допингового скандала и планирует включить его в сделку с Интером.
- Михаил Мудрик отрицает сознательное употребление запрещенных веществ и активно сотрудничает в расследовании случившегося.
- Известно, что футболист перенес инфекционную болезнь, что может быть связано с обнаружением запрещенного вещества в его допинг-пробе.
- Челси также готов включить защитника и полузащитника в сделку по Мудрику, предложив компенсацию Интеру.
Что известно о возможной продаже "Челси" Мудрика
Источники итальянских журналистов издания calciomercato отмечают, что руководство лондонского клуба планирует включить Мудрика в соглашение об обмене на нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Кроме Мудрика "Челси" может предложить "Интеру" защитника Бенуа Бадиашиля, полузащитника Карни Чуквуэмеку, а также значительную денежную компенсацию.
17 декабря стало известно о положительной допинг-пробе Мудрика. Украинский футболист провалил тест на милдронат после матча сборной Украины в ноябре.
После этого Мудрика отстранили от участия в матчах.
В текущем сезоне 23-летний Михаил забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 15 матчах во всех турнирах. Все три гола Мудрик забил в Лиге конференций.
Что известно о допинговом скандале с участием Мудрика
Украинский футболист, вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик признал, что у него обнаружили положительный допинг-тест, однако отрицает сознательное употребление запрещенных веществ.
По словам футболиста, он перенес инфекционную болезнь, однако заведомо не употреблял запрещенные вещества.
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