Мудрик может дебютировать на Олимпиаде — что известно о планах футболиста

Звездный украинский футболист Михаил Мудрик, недавно отстраненный от футбола за употребление допинга, намерен принять участие в следующих Олимпийских играх. Такими данными поделилось издание Marca.

У Мудрика есть новый амбициозный план

Согласно данным испанских журналистов, в настоящее время украинец тренируется с национальной командой по скоростному бегу под руководством бывших олимпийских спортсменов.

Футболист рассчитывает на то, что сможет продемонстрировать свою скорость в качестве спринтера на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Что важно понимать, еще два года назад лондонский "Челси" заплатил за трансфер Мудрика 100 миллионов евро.

После впечатляющих выступлений в Лиге чемпионов за "Шахтер", молодой вингер стал одним из самых желанных игроков на зимнем трансферном рынке. Дебютировав в Премьер-лиге Мудрик побил рекорды скорости в своем же первом матче. Она составила 36,67 км/ч. Поделиться

Именно украинца называли одним из самых перспективных на континенте — вплоть до громкого скандала в апреле 2025 года.

Именно тогда Английская футбольная ассоциация официально объявила, что Мудрик дал положительный результат на запрещенное вещество.

На сегодняшний день он не имеет права выходить на футбольное поле из-за дисквалификации за употребление допинга.