Мудрик может дебютировать на Олимпиаде — что известно о планах футболиста
Категория
Спорт
Дата публикации

Мудрик может дебютировать на Олимпиаде — что известно о планах футболиста

У Мудрика есть новый амбициозный план
Читати українською
Источник:  online.ua

Звездный украинский футболист Михаил Мудрик, недавно отстраненный от футбола за употребление допинга, намерен принять участие в следующих Олимпийских играх. Такими данными поделилось издание Marca.

Главные тезисы

  • Мудрик планирует поучаствовать в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
  • Футболист питает надежду продемонстрировать свою скорость как спринтер.

У Мудрика есть новый амбициозный план

Согласно данным испанских журналистов, в настоящее время украинец тренируется с национальной командой по скоростному бегу под руководством бывших олимпийских спортсменов.

Футболист рассчитывает на то, что сможет продемонстрировать свою скорость в качестве спринтера на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Что важно понимать, еще два года назад лондонский "Челси" заплатил за трансфер Мудрика 100 миллионов евро.

После впечатляющих выступлений в Лиге чемпионов за "Шахтер", молодой вингер стал одним из самых желанных игроков на зимнем трансферном рынке. Дебютировав в Премьер-лиге Мудрик побил рекорды скорости в своем же первом матче. Она составила 36,67 км/ч.

Именно украинца называли одним из самых перспективных на континенте — вплоть до громкого скандала в апреле 2025 года.

Именно тогда Английская футбольная ассоциация официально объявила, что Мудрик дал положительный результат на запрещенное вещество.

На сегодняшний день он не имеет права выходить на футбольное поле из-за дисквалификации за употребление допинга.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
У Мудрика был обнаружен положительный допинг-тест. Что угрожает футболисту
Михаил Мудрик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Мудрик впервые отреагировал на скандальные обвинения в употреблении допинга
Михаил Мудрик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Челси может продать Мудрика на фоне скандала с допингом
Михаил Мудрик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?