Мудрик может дебютировать на Олимпиаде — что известно о планах футболиста

Звездный украинский футболист Михаил Мудрик, недавно отстраненный от футбола за употребление допинга, намерен принять участие в следующих Олимпийских играх. Такими данными поделилось издание Marca.
Главные тезисы
- Мудрик планирует поучаствовать в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
- Футболист питает надежду продемонстрировать свою скорость как спринтер.
У Мудрика есть новый амбициозный план
Согласно данным испанских журналистов, в настоящее время украинец тренируется с национальной командой по скоростному бегу под руководством бывших олимпийских спортсменов.
Футболист рассчитывает на то, что сможет продемонстрировать свою скорость в качестве спринтера на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Что важно понимать, еще два года назад лондонский "Челси" заплатил за трансфер Мудрика 100 миллионов евро.
Именно украинца называли одним из самых перспективных на континенте — вплоть до громкого скандала в апреле 2025 года.
Именно тогда Английская футбольная ассоциация официально объявила, что Мудрик дал положительный результат на запрещенное вещество.
На сегодняшний день он не имеет права выходить на футбольное поле из-за дисквалификации за употребление допинга.
