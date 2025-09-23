Футбольные эксперты определили обладателя Золотого мяча-2025

Известный футболист Пари Сен-Жермен и сборной Франции Усман Дембеле стал новым обладателем Золотого мяча-2025. Что важно понимать, эту престижную награду вручает France Football лучшему игроку года.

Дембеле поразил мир футбола своим мастерством

Журналисты обращают внимание на то, что самую престижную индивидуальную награду в мире футбола француз получил из рук легендарного Роналдинью. Именно он является обладателем ЗМ-2005.

Как отмечают эксперты, Дембеле в прошлом сезоне помог клубу оформить требл, впервые в своей истории выиграв Лигу чемпионов.

Более того, именно француза признали игроком сезона. Он даже смог добраться до финала Клубного чемпионата мира.

На его счету 33 гола и 14 ассистистов в 52 матчах за клуб. Дембеле стал шестым французом после Раймона Копа, Мишеля Платини, Жан-Пьера Папена, Зинедина Зидана и Карима Бензема, выигравший Золотой мяч.

Что важно понимать, звезды ПСЖ не могли присутствовать на церемонии награждения, поскольку играли матч чемпионата Франции против Марселя.

Усман Дембеле не попал в заявку команды Луиса Энрике на матч из-за травмы и смог получить престижную награду, как и положено.

К слову, в 2024 году Золотой мяч выиграл полузащитник Манчестер Сити Родри.