Футбольные эксперты определили обладателя Золотого мяча-2025

Известный футболист Пари Сен-Жермен и сборной Франции Усман Дембеле стал новым обладателем Золотого мяча-2025. Что важно понимать, эту престижную награду вручает France Football лучшему игроку года.
Главные тезисы
- Именно Дембеле помог ПСЖ выиграть Лигу чемпионов.
- Он может похвастаться 33 голами в 52 матчах за клуб.
Дембеле поразил мир футбола своим мастерством
Журналисты обращают внимание на то, что самую престижную индивидуальную награду в мире футбола француз получил из рук легендарного Роналдинью. Именно он является обладателем ЗМ-2005.
Как отмечают эксперты, Дембеле в прошлом сезоне помог клубу оформить требл, впервые в своей истории выиграв Лигу чемпионов.
Более того, именно француза признали игроком сезона. Он даже смог добраться до финала Клубного чемпионата мира.
Что важно понимать, звезды ПСЖ не могли присутствовать на церемонии награждения, поскольку играли матч чемпионата Франции против Марселя.
Усман Дембеле не попал в заявку команды Луиса Энрике на матч из-за травмы и смог получить престижную награду, как и положено.
К слову, в 2024 году Золотой мяч выиграл полузащитник Манчестер Сити Родри.
