Гризманн назвал лучшего футболиста в истории

Легендарный французский футболист Антуан Гризманн откровенно признался, кого именно считает лучшим футболистом в истории. Как оказалось, это не Роналду и даже не Месси.
Главные тезисы
- Гризманн не скрывает, что до сих пор поражен мастерством Зидана.
- В рейтинг футболиста не попал Роналду.
Гризманн объявил свой собственный рейтинг
По словам легенды мадридского "Атлетико", он считает сильнейшим футболистом в истории своего соотечественника Зинедина Зидана.
Что важно понимать, именно Зидан 20 лет назад был признан УЕФА лучшим футболистом за последние полвека.
На второй ступеньке в рейтинге Гризманна оказался аргентинец Лионелли Месси, с которым они вместе играли в составе "Барселоны".
"Бронзу" этого списка получил знаменитый Диего Марадона.
Кроме того, в свой рейтинг лучших футболистов в истории французский спортсмен отнес голландца Йохана Кройфа и экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма.
ТОП-5 лучших футболистов в истории по версии Гризманна:
Зинедин Зидан
Лионель Месси
Диего Марадона
Йохан Кройф
Дэвид Бекхэм
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-