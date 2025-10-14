Гризманн назвал лучшего футболиста в истории

Легендарный французский футболист Антуан Гризманн откровенно признался, кого именно считает лучшим футболистом в истории. Как оказалось, это не Роналду и даже не Месси.

Гризманн объявил свой собственный рейтинг

По словам легенды мадридского "Атлетико", он считает сильнейшим футболистом в истории своего соотечественника Зинедина Зидана.

Что важно понимать, именно Зидан 20 лет назад был признан УЕФА лучшим футболистом за последние полвека.

На второй ступеньке в рейтинге Гризманна оказался аргентинец Лионелли Месси, с которым они вместе играли в составе "Барселоны".

"Бронзу" этого списка получил знаменитый Диего Марадона.

Кроме того, в свой рейтинг лучших футболистов в истории французский спортсмен отнес голландца Йохана Кройфа и экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма.

ТОП-5 лучших футболистов в истории по версии Гризманна: