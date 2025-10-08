Первый футболист-миллиардер. Роналду возглавил топ самых богатых спортсменов

Португальский футболист Криштиану Роналду добился еще одного поразительного достижения, но уже вне поля. Он стал первым футболистом-миллиардером.
Главные тезисы
- Роналду стал первым футболистом-миллиардером, подписав контракт с саудовским клубом “Аль-Наср” на 400 млн долларов.
- Состояние Роналду достигло 1,4 млрд долл благодаря огромной зарплате и рекламным контрактам с Nike, Armani и Castrol.
- Роналду перешел на Ближний Восток, в то время как Месси выбрал MLS, но оба футболиста имеют огромные доходы от спонсоров и контрактов с брендами.
Роналду стал первым футболистом-миллиардером
За более чем два десятилетия выступлений в крупнейших европейских клубах, включая "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", 40-летний португалец не стеснялся зарабатывать на своей популярности, сотрудничая с брендами вроде Armani и Nike.
Но именно сейчас, на мероприятии игровой карьеры, он вошел в топ самых богатых спортсменов, подписав в июне новый контракт с саудовским клубом "Аль-Наср" стоимостью более 400 млн долларов.
Состояние Роналду, по данным индекса миллиардеров, достигло 1,4 млрд долл., что делает его первым футболистом, достигшим такого уровня по оценке этого рейтинга.
Многие удивились, когда Роналду присоединился к относительно неизвестному клубу "Аль-Наср" из Эр-Рияда, заявив — с присущей ему уверенностью — что ищет новый вызов после того, как "выиграл все" в Европе.
Хотя некоторые сомневались в его амбициях на поле, трансфер обеспечил один из самых больших контрактов в истории футбола и самый высокий среднегодовой доход для спортсмена. Саудовские заработки также не облагаются налогом, а контракт, по сообщениям, включает долю в клубе и доступ к частному самолету.
Роналду заработал более 550 млн долл. в зарплате с 2002 по 2023 годы. Он также подписал десятилетний контракт с Nike почти на 18 млн долл. в год и другие рекламные контракты с брендами Armani и Castrol, что добавило более 175 млн долл. к его доходам.
Переход в "Аль-Наср" в 2023 году принес ему около 200 млн долл. в год без налогов, включая бонус за подписание 30 млн долл.
Месси за карьеру заработал более 600 млн долл. до вычета налогов, включая 20 млн долл. гарантированной годовой зарплаты с 2023 года. Сообщается, что у него тоже есть соглашение о доле доходов с Apple.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-