Первый футболист-миллиардер. Роналду возглавил топ самых богатых спортсменов

Португальский футболист Криштиану Роналду добился еще одного поразительного достижения, но уже вне поля. Он стал первым футболистом-миллиардером.

За более чем два десятилетия выступлений в крупнейших европейских клубах, включая "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", 40-летний португалец не стеснялся зарабатывать на своей популярности, сотрудничая с брендами вроде Armani и Nike.

Но именно сейчас, на мероприятии игровой карьеры, он вошел в топ самых богатых спортсменов, подписав в июне новый контракт с саудовским клубом "Аль-Наср" стоимостью более 400 млн долларов.

Состояние Роналду, по данным индекса миллиардеров, достигло 1,4 млрд долл., что делает его первым футболистом, достигшим такого уровня по оценке этого рейтинга.

Долгое время он и Лионель Месси, с которым Роналду борется за звание самого выдающегося игрока, зарабатывали примерно одинаково. Но в 2023 году их пути резко разошлись: Роналду перешел на Ближний Восток, а Месси — в MLS, в "Интер Майами". При этом аргентинец получит долю в клубе по завершении карьеры, что может снова приблизить его к доходам Роналду. Поделиться

Многие удивились, когда Роналду присоединился к относительно неизвестному клубу "Аль-Наср" из Эр-Рияда, заявив — с присущей ему уверенностью — что ищет новый вызов после того, как "выиграл все" в Европе.

Хотя некоторые сомневались в его амбициях на поле, трансфер обеспечил один из самых больших контрактов в истории футбола и самый высокий среднегодовой доход для спортсмена. Саудовские заработки также не облагаются налогом, а контракт, по сообщениям, включает долю в клубе и доступ к частному самолету.

Роналду заработал более 550 млн долл. в зарплате с 2002 по 2023 годы. Он также подписал десятилетний контракт с Nike почти на 18 млн долл. в год и другие рекламные контракты с брендами Armani и Castrol, что добавило более 175 млн долл. к его доходам.

Переход в "Аль-Наср" в 2023 году принес ему около 200 млн долл. в год без налогов, включая бонус за подписание 30 млн долл.

Месси за карьеру заработал более 600 млн долл. до вычета налогов, включая 20 млн долл. гарантированной годовой зарплаты с 2023 года. Сообщается, что у него тоже есть соглашение о доле доходов с Apple.