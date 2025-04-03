ГУР оприлюднило дані російських спортсменів, які публічно підтримують війну РФ проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР оприлюднило дані російських спортсменів, які публічно підтримують війну РФ проти України

ГУР
ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство молоді та спорту опублікували на порталі War&Sanctions дані про 11 російських спортсменів та кіберспортсменів, які публічно підтримують війну проти України.

Головні тези:

  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про 11 російських спортсменів, які підтримують війну проти України.
  • Дані спортсмени проводять заходи на тимчасово захоплених територіях, активно заохочуючи російську військову агресію.
  • Серед них відомі особи, які активно підтримують російську пропаганду та військові дії на території України.

“Чемпіони терору”: ГУР розкрило дані одіозних російських спортсменів

Ці спортсмени проводять заходи на тимчасово захоплених територіях України, закликають до підтримки російських військових та особисто відвідують їх в Україні і при цьому продовжують брати участь у міжнародних змаганнях та спортивних заходах.

Російські спортсмени-пропагандисти

Серед них:

  • російський боксер, член Ради чемпіонів Федерації боксу РФ, партії "Єдина Росія" та мотоклубу "Нічні вовки" Федір Чудінов. Організовує пропагандистські заходи на тимчасово захоплених територіях, зокрема спрямовані на перевиховання українських дітей;

  • борець, майстер спорту міжнародного класу Імам Ганішов. Особисто відвідував російських військових у тимчасово захопленій частині Запорізькій області, знімав фото- та відеоматеріали на підтримку війни;

  • капітан 2-го рангу ВМФ РФ, професор академії військових наук РФ, Тренер команди "Чорноморського вищого військово-морського училища ім. Нахімова" (тимчасово окупований Севастополь) та збірної ВМФ РФ на міжнародних регатах Павло Черпіта;

  • російський кіберспортсмен, гравець у StarCraft ІІ, член команди 3D!Clan Віталій Рощін. Публічно підтримав так звану “СВО”, “демілітарізацію” та “денацифікацію” України.

Російські спортсмени-пропагандисти

Загалом у розділі “Чемпіони терору” доступна інформація про 148 російських спортсменів, кіберспортсменів та спортивних функціонерів, які підтримують кремлівську агресію проти України.

Російські спортсмени-пропагандисти

Агенти впливу РФ мають бути ізольовані від світової спортивної спільноти, — впевнені у ГУР.

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