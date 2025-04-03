ГУР оприлюднило дані російських спортсменів, які публічно підтримують війну РФ проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство молоді та спорту опублікували на порталі War&Sanctions дані про 11 російських спортсменів та кіберспортсменів, які публічно підтримують війну проти України.
Головні тези:
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про 11 російських спортсменів, які підтримують війну проти України.
- Дані спортсмени проводять заходи на тимчасово захоплених територіях, активно заохочуючи російську військову агресію.
- Серед них відомі особи, які активно підтримують російську пропаганду та військові дії на території України.
“Чемпіони терору”: ГУР розкрило дані одіозних російських спортсменів
Ці спортсмени проводять заходи на тимчасово захоплених територіях України, закликають до підтримки російських військових та особисто відвідують їх в Україні і при цьому продовжують брати участь у міжнародних змаганнях та спортивних заходах.
Серед них:
російський боксер, член Ради чемпіонів Федерації боксу РФ, партії "Єдина Росія" та мотоклубу "Нічні вовки" Федір Чудінов. Організовує пропагандистські заходи на тимчасово захоплених територіях, зокрема спрямовані на перевиховання українських дітей;
борець, майстер спорту міжнародного класу Імам Ганішов. Особисто відвідував російських військових у тимчасово захопленій частині Запорізькій області, знімав фото- та відеоматеріали на підтримку війни;
капітан 2-го рангу ВМФ РФ, професор академії військових наук РФ, Тренер команди "Чорноморського вищого військово-морського училища ім. Нахімова" (тимчасово окупований Севастополь) та збірної ВМФ РФ на міжнародних регатах Павло Черпіта;
російський кіберспортсмен, гравець у StarCraft ІІ, член команди 3D!Clan Віталій Рощін. Публічно підтримав так звану “СВО”, “демілітарізацію” та “денацифікацію” України.
Загалом у розділі “Чемпіони терору” доступна інформація про 148 російських спортсменів, кіберспортсменів та спортивних функціонерів, які підтримують кремлівську агресію проти України.
Агенти впливу РФ мають бути ізольовані від світової спортивної спільноти, — впевнені у ГУР.
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