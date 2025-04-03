ГУР обнародовало данные российских спортсменов, публично поддерживающих войну РФ против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР обнародовало данные российских спортсменов, публично поддерживающих войну РФ против Украины

ГУР
ГУР
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Министерство молодежи и спорта опубликовали на портале War&Sanctions данные об 11 российских спортсменах и киберспортсменах, публично поддерживающих войну против Украины.

Главные тезисы

  • Главное управление разведки Министерства обороны Украины раскрыло данные об 11 российских спортсменах, поддерживающих войну против Украины.
  • Российские спортсмены проводят мероприятия на временно захваченных территориях, поощряя военную агрессию.
  • Среди них известные лица, активно пропагандирующие российскую пропаганду и участвующие в спортивных соревнованиях.

"Чемпионы террора": ГУР раскрыло данные одиозных российских спортсменов

Эти спортсмены проводят мероприятия на временно захваченных территориях Украины, призывают к поддержке российских военных и лично посещают их в Украине и при этом продолжают участвовать в международных соревнованиях и спортивных мероприятиях.

Российские спортсмены-пропагандисты

Среди них:

  • российский боксер, член Совета чемпионов Федерации бокса РФ, партии "Единая Россия" и мотоклуба "Ночные волки" Федор Чудинов. Организует пропагандистские мероприятия на временно захваченных территориях, в частности, направлены на перевоспитание украинских детей;

  • борец, мастер спорта международного класса Имам Ганишов. Лично посещал российских военных во временно захваченной части Запорожской области, снимал фото- и видеоматериалы в поддержку войны;

  • капитан 2-го ранга ВМФ РФ, профессор академии военных наук РФ, тренер команды "Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова" (временно оккупированный Севастополь) и сборной ВМФ РФ на международных регатах Павел Черпита;

  • российский киберспортсмен, игрок в StarCraft II, член команды 3D! Clan Виталий Рощин. Публично поддержал так называемую "СВО", "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

Российские спортсмены-пропагандисты

Всего в разделе "Чемпионы террора" доступна информация о 148 российских спортсменах, киберспортсменах и спортивных функционерах, поддерживающих кремлевскую агрессию против Украины.

Российские спортсмены-пропагандисты

Агенты влияния РФ должны быть изолированы от мирового спортивного сообщества, уверены в ГУР.

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