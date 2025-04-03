ГУР обнародовало данные российских спортсменов, публично поддерживающих войну РФ против Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Министерство молодежи и спорта опубликовали на портале War&Sanctions данные об 11 российских спортсменах и киберспортсменах, публично поддерживающих войну против Украины.

"Чемпионы террора": ГУР раскрыло данные одиозных российских спортсменов

Эти спортсмены проводят мероприятия на временно захваченных территориях Украины, призывают к поддержке российских военных и лично посещают их в Украине и при этом продолжают участвовать в международных соревнованиях и спортивных мероприятиях.

Российские спортсмены-пропагандисты

Среди них:

российский боксер, член Совета чемпионов Федерации бокса РФ, партии "Единая Россия" и мотоклуба "Ночные волки" Федор Чудинов. Организует пропагандистские мероприятия на временно захваченных территориях, в частности, направлены на перевоспитание украинских детей;

борец, мастер спорта международного класса Имам Ганишов. Лично посещал российских военных во временно захваченной части Запорожской области, снимал фото- и видеоматериалы в поддержку войны;

капитан 2-го ранга ВМФ РФ, профессор академии военных наук РФ, тренер команды "Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова" (временно оккупированный Севастополь) и сборной ВМФ РФ на международных регатах Павел Черпита;

российский киберспортсмен, игрок в StarCraft II, член команды 3D! Clan Виталий Рощин. Публично поддержал так называемую "СВО", "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

Российские спортсмены-пропагандисты

Всего в разделе "Чемпионы террора" доступна информация о 148 российских спортсменах, киберспортсменах и спортивных функционерах, поддерживающих кремлевскую агрессию против Украины.

Российские спортсмены-пропагандисты