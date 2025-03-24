ГУР обнародовало данные 14 российских музейщиков — способствуют похищению украинских культурных ценностей на ВОТ

ГУР МО Украины предоставило данные 14 российских музейщиков, которые занимаются пропагандой и способствуют похищению украинских культурных ценностей на временно оккупированных территориях.

ГУР разоблачило пособников России по хищению украинских культурных ценностей

Также подтвержден факт нелегального вывоза 164 археологических артефактов из оккупированного Крыма, найденных при раскопках античных городов "Нимфей" и "Пантикапей".

С 2022 года российские музеи проводят системную пропагандистскую деятельность на оккупированных территориях: организуют выставки, лекции и образовательные программы, направленные на легитимизацию оккупации. Их цель — интегрировать украинские музеи в российское культурное пространство и уничтожить украинскую идентичность.

Среди причастных лиц:

Ирина Жукова — директор "всероссийского историко-этнографического музея", которая в 2024 году организовала во временно оккупированной Луганской области выставку "единство сквозь века" для пропаганды "исторической связи Донбасса с россией".

Александр Школьник — директор "музея Великой Отечественной войны", на базе которого в 2023 году проводили обучение для музейщиков из оккупированного Донецка по продвижению российской истории среди посетителей музеев.

В список "похитителей наследия" внесены также глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, возглавляемые им фонд "История Отечества" и российское историческое общество, имеющее 7 филиалов на временно оккупированных территориях Украины.

На портале War&Sanctions собраны данные о 996 похищенных объектах и 260 лицах, причастных к ограблению украинского культурного наследия, искривлению истории и истиранию украинской идентичности.