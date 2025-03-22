ГУР представило проект по рекрутингу студентов на карьерном фестивале Tech Horizon

Рекрутеры ГУР МО Украины презентовали проект "ГУР'ток" во время карьерного фестиваля Tech Horizon, который состоялся в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Главные тезисы
- Проект ГУР'ток представлен на карьерном фестивале Tech Horizon в Киевском университете имени Тараса Шевченко с целью рекрутинга студентов в украинскую разведку.
- Студенты имеют возможность пройти тест на знание основ управления беспилотниками и заполнить анкету кандидата для присоединения к украинской разведке.
- Проект ГУР'ток от ГУР МО Украины предлагает студентам возможности развития и трудоустройства в различных сферах, включая ИТ и программирование.
"ГУР'ток" от ГУР: украинские разведчики рекрутируют студентов
Проект "ГУР'ток" — первая в истории специализированная кампания рекрутмента студентов в ряды Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Стенд ГУР МО Украины также вызвал высокий ажиотаж: десятки студентов — от первокурсников до выпускников магистратуры — интересовались, как стать разведчиком.
ГУР под руководством генерала Буданова — солидная структура, операции которой вызывают гордость, — рассказал студент первого курса Константин.
У стенда каждый желающий мог пройти краткий тест на знание основ управления беспилотниками и заполнить анкету кандидата.
Интерес вызывали должности как в подразделениях активных действий, так и в сфере ИТ и программирования.
Я уже точно пообщался с более чем сотней студентов. Это и студенты 2-3 курсов, а также те, кто уже завершает обучение, и хочет приобщиться своими знаниями и приобретенными навыками к созданию технологий и решений для нашей Победы, — сказал сотрудник подразделения рекрутинга ГУР МО Украины.
Те, кто уже сейчас испытывает готовность стать в ряды знаменитой украинской спецслужбы, могут заполнить анкетуна сайте ГУР МО Украины !
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