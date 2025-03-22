ГУР представило проект по рекрутингу студентов на карьерном фестивале Tech Horizon

Рекрутеры ГУР МО Украины презентовали проект "ГУР'ток" во время карьерного фестиваля Tech Horizon, который состоялся в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

"ГУР'ток" от ГУР: украинские разведчики рекрутируют студентов

Проект "ГУР'ток" — первая в истории специализированная кампания рекрутмента студентов в ряды Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В рамках Tech Horizon ряд украинских и частных компаний, производящих высокотехнологичное оружие и оборудование, представляли свои достижения и искали молодых специалистов среди студентов технических специальностей. Поделиться

Стенд ГУР МО Украины также вызвал высокий ажиотаж: десятки студентов — от первокурсников до выпускников магистратуры — интересовались, как стать разведчиком.

ГУР под руководством генерала Буданова — солидная структура, операции которой вызывают гордость, — рассказал студент первого курса Константин.

У стенда каждый желающий мог пройти краткий тест на знание основ управления беспилотниками и заполнить анкету кандидата.

Рекрутинг ГУР

Мы рассказываем об условиях сотрудничества, требованиях к кандидатам. Это одна из мероприятий в рамках проекта "ГУР'ток" по старту карьеры студента в Главном управлении разведки, — отметил руководитель Службы персонала ГУР МО Украины Поделиться

Интерес вызывали должности как в подразделениях активных действий, так и в сфере ИТ и программирования.

Я уже точно пообщался с более чем сотней студентов. Это и студенты 2-3 курсов, а также те, кто уже завершает обучение, и хочет приобщиться своими знаниями и приобретенными навыками к созданию технологий и решений для нашей Победы, — сказал сотрудник подразделения рекрутинга ГУР МО Украины.

Те, кто уже сейчас испытывает готовность стать в ряды знаменитой украинской спецслужбы, могут заполнить анкетуна сайте ГУР МО Украины !