ГУР представило проект по рекрутингу студентов на карьерном фестивале Tech Horizon
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР представило проект по рекрутингу студентов на карьерном фестивале Tech Horizon

ГУР
ГУР'ток
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Рекрутеры ГУР МО Украины презентовали проект "ГУР'ток" во время карьерного фестиваля Tech Horizon, который состоялся в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Главные тезисы

  • Проект ГУР'ток представлен на карьерном фестивале Tech Horizon в Киевском университете имени Тараса Шевченко с целью рекрутинга студентов в украинскую разведку.
  • Студенты имеют возможность пройти тест на знание основ управления беспилотниками и заполнить анкету кандидата для присоединения к украинской разведке.
  • Проект ГУР'ток от ГУР МО Украины предлагает студентам возможности развития и трудоустройства в различных сферах, включая ИТ и программирование.

"ГУР'ток" от ГУР: украинские разведчики рекрутируют студентов

Проект "ГУР'ток" — первая в истории специализированная кампания рекрутмента студентов в ряды Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В рамках Tech Horizon ряд украинских и частных компаний, производящих высокотехнологичное оружие и оборудование, представляли свои достижения и искали молодых специалистов среди студентов технических специальностей.

Стенд ГУР МО Украины также вызвал высокий ажиотаж: десятки студентов — от первокурсников до выпускников магистратуры — интересовались, как стать разведчиком.

ГУР под руководством генерала Буданова — солидная структура, операции которой вызывают гордость, — рассказал студент первого курса Константин.

У стенда каждый желающий мог пройти краткий тест на знание основ управления беспилотниками и заполнить анкету кандидата.

Рекрутинг ГУР

Мы рассказываем об условиях сотрудничества, требованиях к кандидатам. Это одна из мероприятий в рамках проекта "ГУР'ток" по старту карьеры студента в Главном управлении разведки, — отметил руководитель Службы персонала ГУР МО Украины

Интерес вызывали должности как в подразделениях активных действий, так и в сфере ИТ и программирования.

Я уже точно пообщался с более чем сотней студентов. Это и студенты 2-3 курсов, а также те, кто уже завершает обучение, и хочет приобщиться своими знаниями и приобретенными навыками к созданию технологий и решений для нашей Победы, — сказал сотрудник подразделения рекрутинга ГУР МО Украины.

Те, кто уже сейчас испытывает готовность стать в ряды знаменитой украинской спецслужбы, могут заполнить анкетуна сайте ГУР МО Украины !

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