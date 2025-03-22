ГУР представило проєкт з рекрутингу студентів на кар’єрному фестивалі Tech Horizon
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР представило проєкт з рекрутингу студентів на кар’єрному фестивалі Tech Horizon

ГУР
ГУР'ток

Рекрутери ГУР МО України презентували проєкт “ГУР’ток” під час кар’єрного фестивалю Tech Horizon, що відбувся у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Головні тези:

  • Проєкт 'ГУР’ток' – перша спеціалізована кампанія рекрутменту студентів до української розвідки.
  • Рекрутери ГУР МО України представили проєкт на кар’єрному фестивалі Tech Horizon у Київському університеті ім. Тараса Шевченка.
  • Студенти різного рівня навчання виявили зацікавленість у співпраці з ГУР та розвідною службою.

“ГУР’ток” від ГУР: українські розвідники рекрутують студентів

Проєкт “ГУР’ток” ― перша в історії спеціалізована кампанія рекрутменту студентів до лав Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У межах Tech Horizon низка українських державних та приватних компаній, що виготовляють високотехнологічну зброю та обладнання, представляли свої досягнення і шукали молодих фахівців серед студентів технічних спеціальностей.

Стенд ГУР МО України також викликав високий ажіотаж: десятки студентів — від першокурсників до випускників магістратури — цікавились, як стати розвідником.

ГУР під керівництвом генерала Буданова — солідна структура, операції якої викликають гордість, — розказав студент першого курсу Костянтин.

Біля стенда кожен охочий мав змогу пройти короткий тест на знання основ управління безпілотниками та заповнити анкету кандидата.

Рекрутинг ГУР

Ми розказуємо про умови співпраці, вимоги до кандидатів. Це один із заходів у рамках проєкту “ГУР’ток” щодо старту кар’єри студента в Головному управлінні розвідки, — зазначив керівник Служби персоналу ГУР МО України

Цікавість викликали посади як у підрозділах активних дій, так і у сфері ІТ та програмування.

Я уже точно поспілкувався більш ніж з сотнею студентів. Це і студенти 2-3 курсів, а також ті, хто вже завершує навчання, і хоче долучитися своїми знаннями і набутими навичками до створення технологій та рішень для скорішої нашої Перемоги, — сказав співробітник підрозділу рекрутингу ГУР МО України.

Ті, хто вже зараз відчуває готовність стати до лав славетної української спецслужби, можуть заповнити анкету на сайті ГУР МО України!

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