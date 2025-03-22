ГУР представило проєкт з рекрутингу студентів на кар’єрному фестивалі Tech Horizon

Рекрутери ГУР МО України презентували проєкт “ГУР’ток” під час кар’єрного фестивалю Tech Horizon, що відбувся у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Головні тези:
- Проєкт 'ГУР’ток' – перша спеціалізована кампанія рекрутменту студентів до української розвідки.
- Рекрутери ГУР МО України представили проєкт на кар’єрному фестивалі Tech Horizon у Київському університеті ім. Тараса Шевченка.
- Студенти різного рівня навчання виявили зацікавленість у співпраці з ГУР та розвідною службою.
“ГУР’ток” від ГУР: українські розвідники рекрутують студентів
Проєкт “ГУР’ток” ― перша в історії спеціалізована кампанія рекрутменту студентів до лав Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Стенд ГУР МО України також викликав високий ажіотаж: десятки студентів — від першокурсників до випускників магістратури — цікавились, як стати розвідником.
ГУР під керівництвом генерала Буданова — солідна структура, операції якої викликають гордість, — розказав студент першого курсу Костянтин.
Біля стенда кожен охочий мав змогу пройти короткий тест на знання основ управління безпілотниками та заповнити анкету кандидата.
Цікавість викликали посади як у підрозділах активних дій, так і у сфері ІТ та програмування.
Я уже точно поспілкувався більш ніж з сотнею студентів. Це і студенти 2-3 курсів, а також ті, хто вже завершує навчання, і хоче долучитися своїми знаннями і набутими навичками до створення технологій та рішень для скорішої нашої Перемоги, — сказав співробітник підрозділу рекрутингу ГУР МО України.
Ті, хто вже зараз відчуває готовність стати до лав славетної української спецслужби, можуть заповнити анкету на сайті ГУР МО України!
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