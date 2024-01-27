ГУР знищило всю ІТ-інфраструктуру компанії, яка допомагає російському ОПК

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну кібератаку на ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Кібератака на IPL Consulting

У ГУР розказали, що IPL Consulting презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються:

проектуванням,

виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів,

важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

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Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.

Вартість втраченого Росією цифрового масиву даних підраховується.

В умовах санкційного тиску проти Росії, що триває, нанесені збитки для ворога — вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на «оборонку» держави-агресора. Поширити

Хакери знищили 280 серверів держпідприємства РФ

Нагадаємо, що 24 січня ГУР повідомило про українську кібератаку на російську далекосхідну (найбільшу з трьох) філію науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "Планета".

Це російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів.

Кібератака знищила метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували Міноборони і МНС РФ, “Роскосмос” та низка інших відомств Росії.

У ГУР уточнюють, що проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі.

Обсяг знищеної інформації ― близько 2 петабайт (200 мільйонів гігабайт) даних.