ГУР уничтожило всю ИТ-инфраструктуру компании, помогающей российскому ОПК

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили успешную кибератаку на ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting, специализировавшуюся на внедрении информационных систем в российской промышленности.

Кибератака на IPL Consulting

В ГУР рассказали, что IPL Consulting презентовала себя как одно из наиболее современных российских предприятий, которое оказывало помощь во внедрении информационных систем в организации, занимающиеся :

проектированием,

производством автомобильных и авиационных компонентов,

тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в том числе в интересах российского оборонно-промышленного комплекса.

1 из 6

Разрушительную атаку против IPL Consulting осуществили специалисты ГУР, которые проникли во внутреннюю сеть компании и уничтожили всю ее ИТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных.

Стоимость утраченного Россией цифрового массива данных подсчитывается.

В условиях продолжающегося санкционного давления против России нанесен ущерб для врага — крайне болезненный. Кроме того, пострадают десятки компаний РФ, работающих на «оборонку» государства-агрессора. Поделиться

Хакеры уничтожили 280 серверов госпредприятия РФ

Напомним, что 24 января ГУР сообщило об украинской кибератаке на российский дальневосточный (самый большой из трех) филиал научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".

Это русское государственное предприятие федерального уровня занимается приемом и обработкой данных со спутников, а также обеспечивает соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов.

Кибератака уничтожила метео- и спутниковые данные, которые в постоянном режиме активно использовали Минобороны и МЧС РФ, Роскосмос и ряд других ведомств России.

В ГУР уточняют, что проникновение в базу данных центра позволило уничтожить 280 серверов, задействованных в общей сети.

Объем уничтоженной информации — около 2 петабайт (200 миллионов гигабайт) данных.