ГУР уничтожило всю ИТ-инфраструктуру компании, помогающей российскому ОПК

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили успешную кибератаку на ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting, специализировавшуюся на внедрении информационных систем в российской промышленности.
Кибератака на IPL Consulting
В ГУР рассказали, что IPL Consulting презентовала себя как одно из наиболее современных российских предприятий, которое оказывало помощь во внедрении информационных систем в организации, занимающиеся :
проектированием,
производством автомобильных и авиационных компонентов,
тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в том числе в интересах российского оборонно-промышленного комплекса.
Разрушительную атаку против IPL Consulting осуществили специалисты ГУР, которые проникли во внутреннюю сеть компании и уничтожили всю ее ИТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных.
Стоимость утраченного Россией цифрового массива данных подсчитывается.
Хакеры уничтожили 280 серверов госпредприятия РФ
Напомним, что 24 января ГУР сообщило об украинской кибератаке на российский дальневосточный (самый большой из трех) филиал научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".
Это русское государственное предприятие федерального уровня занимается приемом и обработкой данных со спутников, а также обеспечивает соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов.
Кибератака уничтожила метео- и спутниковые данные, которые в постоянном режиме активно использовали Минобороны и МЧС РФ, Роскосмос и ряд других ведомств России.
В ГУР уточняют, что проникновение в базу данных центра позволило уничтожить 280 серверов, задействованных в общей сети.
Объем уничтоженной информации — около 2 петабайт (200 миллионов гигабайт) данных.
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