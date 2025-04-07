Her Art Prize 2025. Українська художниця Жанна Кадирова стала лауреаткою французької премії

Художниця, лауреатка Шевченківської премії Жанна Кадирова отримала першу Her Art Prize, яку вручають з 2025 року в Парижі, за серію Refugees ("Біженці").

Українська художниця Жанна Кадирова стала першою лауреаткою Her Art Prize 2025

Art Paris і журнал Marie Claire об’єднали зусилля і започаткували у 2025 році премію для жінок-художниць Her Art Prize у партнерстві з Boucheron. Лауреаткою першої Her Art Prize стала українська мисткиня Жанна Кадирова.

Про це повідомили на сайті премії.

Переможниця отримає приз 30 тис євро. Крім того, Marie Claire та Art Paris організують міжнародну кампанію для просування творчості художника-переможця.

Ця ініціатива — не лише можливість підбити підсумки. На нашу думку, гендерне розмаїття є життєво важливим, оскільки для Boucheron ця премія є можливістю підтримати талановиту художницю та зробити свій внесок у створення більш рівноправного майбутнього для всіх, хто працює в креативних індустріях, — зазначила генеральна директорка Boucheron Елен Пулі-Дюкен. Поширити

Her Art Prize визначає "як кар’єру унікальної жінки-художниці, так і роботу, яка розсунула межі".

Робота Жанни Кадирової

Для мене велика честь об’єднатися з Art Paris і Boucheron, щоб ще більше виразити наші редакційні амбіції та переконання: жінки-художниці мають послання для всіх нас! — наголосила головна редакторка Marie Claire Катель Пулікен.

У своїй серії Refugees ("Біженці") Жанна Кадирова задокументувала інтер'єри будівель, зруйнованих вибухами. Відсутність людей та будь-яких речей у цих місцях підкреслюється лише наявністю кімнатних рослин, що є мовчазним нагадуванням про минуле.