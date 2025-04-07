Her Art Prize 2025. Українська художниця Жанна Кадирова стала лауреаткою французької премії

Художниця, лауреатка Шевченківської премії Жанна Кадирова отримала першу Her Art Prize, яку вручають з 2025 року в Парижі, за серію Refugees ("Біженці").
Головні тези:
- Українська художниця Жанна Кадирова отримала престижну французьку премію Her Art Prize 2025 за серію Refugees.
- Her Art Prize є новою нагородою, яка вручається від 2025 року для жінок-художниць у Парижі у партнерстві з Boucheron.
- Жанна Кадирова у своїй серії Refugees показала залишені будівлі, де переважають кімнатні рослини, що символізують минуле.
Українська художниця Жанна Кадирова стала першою лауреаткою Her Art Prize 2025
Art Paris і журнал Marie Claire об’єднали зусилля і започаткували у 2025 році премію для жінок-художниць Her Art Prize у партнерстві з Boucheron. Лауреаткою першої Her Art Prize стала українська мисткиня Жанна Кадирова.
Про це повідомили на сайті премії.
Переможниця отримає приз 30 тис євро. Крім того, Marie Claire та Art Paris організують міжнародну кампанію для просування творчості художника-переможця.
Her Art Prize визначає "як кар’єру унікальної жінки-художниці, так і роботу, яка розсунула межі".
Для мене велика честь об’єднатися з Art Paris і Boucheron, щоб ще більше виразити наші редакційні амбіції та переконання: жінки-художниці мають послання для всіх нас! — наголосила головна редакторка Marie Claire Катель Пулікен.
У своїй серії Refugees ("Біженці") Жанна Кадирова задокументувала інтер'єри будівель, зруйнованих вибухами. Відсутність людей та будь-яких речей у цих місцях підкреслюється лише наявністю кімнатних рослин, що є мовчазним нагадуванням про минуле.
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