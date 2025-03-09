Шевченківська премія 2025 — оголошено імена лавреатів

"Публіцистика і журналістика" — Павло Казарін, проєкт "Публіцистика воєнного часу на «Українській правді»"

"Музичне мистецтво" — присуджено дві премії: Богдана Півненко за концертні програми 2019–2024 та Олександр Шимко за "Вирій", сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти