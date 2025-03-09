Шевченківська премія 2025 — оголошено імена лавреатів

Церемонії нагородження лавреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка відбулася у Національній філармонії України 9 березня до дня народження Тараса Шевченка.
Головні тези:
- Церемонія нагородження лавреатів Шевченківської премії 2025 відбулася у Національній філармонії України.
- У цьому році грошову винагороду у розмірі 484 480 грн отримали переможці у різних номінаціях.
- Серед лауреатів Шевченківської премії 2025 виявилися представники літератури, музики, театру, кіно та візуального мистецтва.
Оголошено імена лавреатів Шевченківської премії 2025
Кожному лауреату цьогорічної Шевченківської премії присудили грошову винагороду у 484 480 грн.
Переможці Шевченківської премії-2025:
"Література" — Юрій Іздрик, книга поезій "Колекція"
"Літературознавство і мистецтвознавство" — не присуджено
"Публіцистика і журналістика" — Павло Казарін, проєкт "Публіцистика воєнного часу на «Українській правді»"
"Музичне мистецтво" — присуджено дві премії: Богдана Півненко за концертні програми 2019–2024 та Олександр Шимко за "Вирій", сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти
"Театральне мистецтво" — Василь Вовкун, опера "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театральна кантата "Псальми війни"
"Кіномистецтво" — Олесь Санін, Сергій Михальчук, Алла Загайкевич, повнометражний ігровий фільм "Довбуш"
"Візуальне мистецтво" — Жанна Кадирова, виставка "Траєкторії польотів"
"Декоративно-прикладне мистецтво" — Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак, мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису)
До слова, гендиректор-художній керівник Львівського театру опери та балету Василь Вовкун, який отримав Шевченківську премію в категорії "Театральне мистецтво", передасть грошову винагороду на закупівлю дронів для ЗСУ.
Василь Вовкун заявив, що ці кошти передасть на дрони 24 окремої механізованої бригади.
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