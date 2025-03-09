Шевченковская премия 2025 — объявлены имена лауреатов

"Публицистика и журналистика" — Павел Казарин, проект "Публицистика военного времени на Украинской правде"

"Музыкальное искусство" — присуждены две премии: Богдан Пивненко за концертные программы 2019–2024 и Александр Шимко за "Вирий", сакральная мистерия для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские