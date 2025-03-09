Шевченковская премия 2025 — объявлены имена лауреатов

Церемонии награждения лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко прошли в Национальной филармонии Украины 9 марта до дня рождения Тараса Шевченко.
Главные тезисы
- В рамках церемонии награждения вручены премии Шевченко 2025 в различных областях искусства и культуры.
- Имена лауреатов включают представителей литературы, музыки, театра, кино и визуального искусства.
- Денежное вознаграждение в размере 484480 грн получили победители в различных номинациях.
Объявлены имена лауреатов Шевченковской премии 2025 года
Каждому лауреату нынешней Шевченковской премии присудили денежное вознаграждение в 484 480 грн.
Победители Шевченковской премии-2025:
"Література" — Юрий Издрык, книга стихов "Коллекция"
"Литературоведение и искусствоведение" — не присуждено
"Публицистика и журналистика" — Павел Казарин, проект "Публицистика военного времени на Украинской правде"
"Музыкальное искусство" — присуждены две премии: Богдан Пивненко за концертные программы 2019–2024 и Александр Шимко за "Вирий", сакральная мистерия для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские
"Театральное искусство" — Василий Вовкун, опера "Лис Никита", балет "Тени забытых предков", модерн-балет "Познай себя!", театральная кантата "Псалмы войны"
"Киноискусство" — Олесь Санин, Сергей Михальчук, Алла Загайкевич, полнометражный игровой фильм "Довбуш"
"Визуальное искусство" — Жанна Кадырова, выставка "Траектории полетов"
"Декоративно-прикладное искусство" — Валентина Карпец-Ермолаева, Андрей Пикуш, Мария Пикуш, Наталья Рыбак, художественный проект "Петриковская роспись: на защите идентичности" (серия художественных работ аутентичной петриковской декоративной росписи)
К слову, гендиректор-художественный руководитель Львовского театра оперы и балета Василий Вовкун, получивший Шевченковскую премию в категории "Театральное искусство", передаст денежное вознаграждение на закупку дронов для ВСУ.
Василий Вовкун заявил, что эти средства передаст на дроны 24-й отдельной механизированной бригады.
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