Шевченковская премия 2025 — объявлены номинанты в 8 категориях

Комитет по национальной премии Украины имени Тараса Шевченко обнародовал список культурных деятелей, номинированных в восьми категориях. Все они проходят в третий тур, поэтому в марте среди них выберут победителей.

Объявлен номинантов Шевченковской премии 2025

Традиционно на премии представлены номинации: "Література"; "Литературоведение и искусствоведение", "Публицистика, журналистика", "Музыкальное искусство", "Визуальные искусства", "Киноискусство", "Театральное искусство".

Согласно новому положению о Шевченковской премии, утвержденному президентом Владимиром Зеленским, к перечню номинаций добавили декоративно-прикладное искусство.

Впрочем, в категории "театрального искусства" произошли изменения. Так из перечня представлений претендентов убрали по одной постановке — у Максима Голенко "Красную руту", а у Василия Вовкуна оперу "Диалоги кармелиток". Последнюю, вероятно, исключили из списка из-за несоответствия требованиям. Премьера оперы состоялась в июне 2024 года, что противоречит правилу о подаче произведения не позднее полугода до завершения приема заявок (в 2024 году — до 31 октября).

Список произведений, вошедших в третий тур

Сборник стихов Светланы Поваляевой

"Литература"

Издрик Юрий Романович. Книга стихов "Коллекция" (2023 г., Издатель Померанцев Святослав, г.Черновцы).Представлено ОО "Культурный капитал", г.Черновцы.

Поваляева Светлана Вадимовна. Книга стихов "Переменная облачность с прояснениями" (2022 г., в-во "Вихола", г. Киев).Представлено ООО "Вихола".

Савка Марьяна Орестовна. Книга стихов "Навеки нежные: 77 стихов любви и веры" (2024 г., в-во "Старого Льва", г. Львов).Представлено ООО "Издательство Старого Льва".

Тарнавский Юрий Иванович. Роман "Теплые полярные ночи" (2019 г., в-во "Темпора", авторизованный перевод с английского М. Нестелеева), англоязычный вариант "WORM ARCTIC NIGNTS" (2019 г., "JEF Journal of Experimental Fiction", Middletown, USA ).Представлен ОО "Культурно-издательский проект "Чтим".

Томенчук Богдан Михайлович. Книга стихов "Вышете, мама, бронежилет" (2024 г., в-во "Дискурс", с. Брустуры).Представлен Прикарпатским национальным университетом имени Василия Стефаника.

"Литературоведение и искусствоведение"

Битаев Валерий Анатольевич, Корниенко Владислав Викторович, Мосенкис Юрий Леонидович. Книга "Многовековое литературно-художественное оружие украинской победы" (2024 г., в-во "Издательство Лира-К", г. Киев).Представлено ОО "Всеукраинским обществом "Просвита" имени Тараса Шевченко".

Набитович Игорь Иосифович. Книга "Сага художественной семьи: Александр Фредро, София Шептицкая, митрополит Андрей Шептицкий" (2023 г., в-во "Дух и литера", г. Киев).Представлено Общественной организацией "Организация Украинских Националистов".

Книга О.Зинченко

"Публицистика, журналистика"

Зинченко Александр Николаевич. Книга "Как украинцы разрушили империю зла" (2024 г., в-во "Vivat", г. Харьков). Представлено ООО "Издательство "ВИВАТ".

Казарин Павел Владимирович. "Ретроспектива блогов на "Украинской правде". Представлен ОО "Украинская правда".

"Музыкальное искусство"

Пирожок Марьян Игоревич, Драчук Александр Викторович, Турканик Маркиян Юрьевич (исполнители группы "Пирог и Кнут"). Музыкальный альбом "Зеленый". Представлен ОО "КОНТРАБАС ПРОМО", г. Киев.

Пивненко Богдана Ивановна (автор концертных программ и исполнительница). Концертные программы 2019-2024. Представлен Национальным ансамблем солистов "Киевская камерата".

Скрипник Алексей Викторович (композитор). Хоровой концерт "Катарсис", Симфония №3 "Галина" для скрипки и симфонического оркестра. Представлен Национальным Союзом композиторов Украины.

Шимко Александр Артурович (композитор) "Вирий" — сакральная мистерия для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвы, библейские и украинские народные тексты.

Серия политических плакатов "Путь Свободы" Титова

"Визуальные искусства"

Баринова (Кулеба) Вера Ивановна. Проект "Крик молчания". Произведения: "Домой. К маме", "Помогите", "Екатерина", "Наймичка". Представлен Национальной академией искусств Украины.

Кадырова Жанна Эльфативна. Персональная выставка "Траектория полетов". Представлен БО "Благотворительный фонд Виктора Пинчука "Современное искусство в Украине".

Титов Никита Владимирович. Серия политических плакатов "Путь свободы". Представлен Ивано-Франковским краеведческим музеем.

Федорко Анатолий Михайлович. Художественный проект "Возрождение Украины" (серия витражей для Главной Синагоги им. семьи Марбергов г. Черновцы).

"Киноискусство"

Санин Александр Геннадиевич (кинорежиссер-постановщик, автор сценария), Михальчук Сергей Евгеньевич (оператор-постановщик), Загайкевич Алла Леонидовна (композитор). Полнометражный игровой фильм "Довбуш". Представлен Национальным союзом кинематографистов Украины.

"Театральное искусство"

Вовкун Василий Владимирович (режиссер-постановщик). Опера "Лис Никита" (музыка И.Небесного, либретто В.Вовкуна, 2020 г.), балет "Тени забытых предков" (музыка И.Небесного, либретто В.Вовкуна, 2023 г. ), модерн-балет "Познай себя!" (музыка Д.Данова, либретто В.Вовкуна, 2022 г.), театрализованная кантата "Псалмы войны!" (музыка Е.Станковича, либретто В.Вовкуна, 2023 г.) Львовской Национальной оперы. Представлен Львовской организацией Национального союза композиторов Украины.

Голенко Максим Георгиевич (режиссер), Зауличная Юлия Ярославовна (сценограф), Бусько Алексей Алексеевич (хореограф-постановщик), Дробот Марк Владимирович (актер). Спектакль "Зернохранилище" Ровенского академического украинского музыкально-драматического театра (2022 г.) по пьесе Наталки Ворожбит.Представлено ОО "Ассоциация развития культуры и искусства".

"Декоративно-прикладное искусство"

Боньковский Олег Витальевич (мастер художественного металла). Художественная серия "Крестная дорога Украины" (2012-2023). Представлена Национальным музеем во Львове имени Андрея Шептицкого.

Карпец-Ермолаева Валентина Ивановна, Пикуш Андрей Андреевич, Пикуш Мария Ивановна, Рыбак Наталья Михайловна (мастера петриковской росписи). Художественный проект "Петриковская роспись: на защите идентичности" (серия художественных работ аутентичной петриковской декоративной росписи). Представлен Национальным союзом мастеров народного искусства Украины.

Что такое Шевченковская премия

Шевченковская премия — это высшая творческая государственная награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Премию вручают с 1961 до дня рождения Тараса Шевченко, который отмечают 9 марта. Прежние победители Премии получили вознаграждение в сумме 397 тысяч гривен каждый.

Национальная премия может быть присуждена гражданину Украины, иностранцу, лицу без гражданства. Лавреата Шевченковской премии не могут награждать второй раз, также премия не вручается посмертно.

2024 премию присуждали в пяти категориях из семи, а именно: "Литература", "Публицистика, журналистика", "Музыкальное искусство", "Визуальное искусство" и "Театральное искусство". Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов премии 2024 еще 6 февраля. Тогда же стало известно, что Шевченковская премия не будет вручена в категориях "Кино" и "Литературо- и искусствоведение".