Шевченківська премія 2025 — оголошено номінантів у 8 категоріях

Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив список культурних дієвців, номінованих у восьми категоріях. Усі вони проходять до третього туру, тож у березні серед них оберуть переможців.

Оголошено номінантів Шевченківської премії 2025

Традиційно на премії представлені номінації: "Література"; "Літературознавство і мистецтвознавство", "Публіцистика, журналістика", "Музичне мистецтво", "Візуальні мистецтва", "Кіномистецтво", "Театральне мистецтво".

Згідно з новим положенням про Шевченківську премію, затвердженим президентом Володимиром Зеленським, до переліку номінацій додали декоративно-прикладне мистецтво.

Втім у категорії "театрального мистецтва" відбулися зміни. Так з переліку вистав претендентів прибрали по одній постановці - у Максима Голенка "Червону руту", а у Василя Вовкуна оперу "Діалоги кармеліток". Останню, вірогідно, виключили зі списку через невідповідність вимогам. Прем'єра опери відбулася у червні 2024 року, що суперечить правилу про подання твору не пізніше пів року до завершення прийому заявок (у 2024 році - до 31 жовтня).

Список творів, що увійшли до третього туру

Збірка віршів Світлани Поваляєвої

"Література"

Іздрик Юрій Романович. Книга поезій "Колекція" (2023 р., Видавець Померанцев Святослав, м.Чернівці).Представлено ГО "Культурний капітал", м.Чернівці.

Поваляєва Світлана Вадимівна. Книга поезій "Мінлива хмарність з проясненнями" (2022 р., в-во "Віхола", м. Київ).Представлено ТОВ "Віхола".

Савка Мар’яна Орестівна. Книга поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри" (2024 р., в-во "Старого Лева", м. Львів).Представлено ТОВ "Видавництво Старого Лева".

Тарнавський Юрій Іванович. Роман "Теплі полярні ночі" (2019 р., в-во "Темпора", авторизований переклад з англійської М. Нестелєєва), англомовний варіант "WORM ARCTIC NIGNTS" (2019 р., "JEF Journal of Experimental Fiction", Middletown, USA).Представлено ГО "Культурно-видавничий проект "Читимо".

Томенчук Богдан Михайлович. Книга поезій "Вишийте, мамо, бронежилет" (2024 р., в-во "Дискурс", с. Брустури).Представлено Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника.

"Літературознавство і мистецтвознавство"

Бітаєв Валерій Анатолійович, Корнієнко Владислав Вікторович, Мосенкіс Юрій Леонідович. Книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги" (2024 р., в-во "Видавництво Ліра-К", м. Київ).Представлено ГО "Всеукраїнським товариством "Просвіта" імені Тараса Шевченка".

Набитович Ігор Йосипович. Книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький" (2023 р., в-во "Дух і літера", м. Київ).Представлено Громадською організацією "Організація Українських Націоналістів".

Книга О.Зінченка

"Публіцистика, журналістика"

Зінченко Олександр Миколайович. Книга "Як українці зруйнували імперію зла" (2024 р., в-во "Vivat", м. Харків).Представлено ТОВ "Видавництво "ВІВАТ".

Казарін Павло Володимирович. "Ретроспектива блогів на "Українській правді". Представлено ГО "Українська правда".

"Музичне мистецтво"

Пирожок Мар’ян Ігорович, Драчук Олександр Вікторович, Турканик Маркіян Юрійович (виконавці гурту "Пиріг і Батіг"). Музичний альбом "Зелений". Представлено ГО "КОНТРАБАС ПРОМО", м. Київ.

Півненко Богдана Іванівна (авторка концертних програм та виконавиця). Концертні програми 2019-2024. Представлено Національним ансамблем солістів "Київська камерата".

Скрипник Олексій Вікторович (композитор). Хоровий концерт "Катарсис", Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру. Представлено Національною Спілкою композиторів України.

Шимко Олександр Артурович (композитор). "Вирій" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитви, біблійні та українські народні тексти. Представлено Київською організацією Національної спілки композиторів України.

Серія політичних плакатів "Шлях Свободи" Н. Тітова

"Візуальні мистецтва"

Баринова (Кулеба) Віра Іванівна. Проєкт "Крик мовчання". Твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка". Представлено Національною академією мистецтв України.

Кадирова Жанна Ельфатівна. Персональна виставка "Траєкторія польотів". Представлено БО "Благодійний фонд Віктора Пінчука "Сучасне мистецтво в Україні".

Тітов Микита Володимирович. Серія політичних плакатів "Шлях Свободи". Представлено Івано-Франківським краєзнавчим музеєм.

Федірко Анатолій Михайлович. Мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної Синагоги ім. родини Марбергів м. Чернівці). Представлено Чернівецьким обласним художнім музеєм.

"Кіномистецтво"

Санін Олександр Геннадійович (кінорежисер-постановник, автор сценарію), Михальчук Сергій Євгенович (оператор-постановник), Загайкевич Алла Леонідівна (композиторка). Повнометражний ігровий фільм "Довбуш". Представлено Національною спілкою кінематографістів України.

"Театральне мистецтво"

Вовкун Василь Володимирович (режисер-постановник).Опера "Лис Микита" (музика І.Небесного, лібрето В.Вовкуна, 2020 р.), балет "Тіні забутих предків" (музика І.Небесного, лібрето В.Вовкуна, 2023 р.), модерн-балет "Пізнай себе!" (музика Д.Данова, лібрето В.Вовкуна, 2022 р.), театралізована кантата "Псальми війни!" (музика Є.Станковича, лібрето В.Вовкуна, 2023 р.) Львівської Національної опери.Представлено Львівською організацією Національної спілки композиторів України.

Голенко Максим Георгійович (режисер), Заулична Юлія Ярославівна (сценографка), Бусько Олексій Олексійович (хореограф-постановник), Дробот Марк Володимирович (актор). Вистава "Зерносховище" Рівненського академічного українського музично-драматичного театру (2022 р.) за п’єсою Наталки Ворожбит.Представлено ГО "Асоціація розвитку культури та мистецтва".

"Декоративно-прикладне мистецтво"

Боньковський Олег Віталійович (майстер художнього металу). Мистецька серія "Хресна дорога України" (2012-2023).Представлено Національним музеєм у Львові імені Андрея Шептицького.

Карпець-Єрмолаєва Валентина Іванівна, Пікуш Андрій Андрійович, Пікуш Марія Іванівна, Рибак Наталія Михайлівна (майстри петриківського розпису). Мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису).Представлено Національною спілкою майстрів народного мистецтва України.

Що таке Шевченківська премія

Шевченківська премія - це найвища творча державна нагорода за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня. Минулі переможці Премії отримали винагороду у сумі 397 тисяч гривень кожен.

Національну премію можуть присудити громадянину України, іноземцю, особі без громадянства. Лавреата Шевченківської премії не можуть нагороджувати вдруге, також премія не вручається посмертно.

2024 року премію присуджували у п'яти категоріях з семи, а саме: "Література", "Публіцистика, журналістика", "Музичне мистецтво", "Візуальне мистецтво" та "Театральне мистецтво". Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2024 року ще 6 лютого. Тоді ж стало відомо, що Шевченківську премію не вручатимуть у категоріях "Кіно" і "Літературо- та мистецтвознавство".