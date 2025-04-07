Her Art Prize 2025. Украинская художница Жанна Кадырова стала лауреаткой французской премии

Художница, лауреат Шевченковской премии Жанна Кадырова получила первую Her Art Prize, которую вручают с 2025 года в Париже, за серию Refugees ("Беженцы").
Главные тезисы
- Жанна Кадырова стала лауреаткой престижной французской премии Her Art Prize 2025 за серию Refugees, отмечающуюсимволизм прошлого через интерьеры беженских построек и комнатные растения.
- Her Art Prize — новая награда, вручаемая с 2025 года женщинам-художницам в Париже, созданная в партнерстве с Boucheron.
- Учреждение премии призвано поддерживать гендерное разнообразие и вносить вклад в равноправное будущее для талантливых художниц в креативных индустриях.
Украинская художница Жанна Кадырова стала первой лауреаткой Her Art Prize 2025
Art Paris и журнал Marie Claire объединили усилия и открыли в 2025 году премию для женщин-художниц Her Art Prize в партнерстве с Boucheron. Лауреаткой первой Her Art Prize стала украинская художница Жанна Кадырова.
Об этом сообщили на сайте премии.
Победительница получит приз в 30 тыс евро. Кроме того, Marie Claire и Art Paris организуют международную кампанию по продвижению творчества художника-победителя.
Her Art Prize определяет "как карьеру уникальной женщины-художницы, так и раздвинувшую работу".
Для меня большая честь объединиться с Art Paris и Boucheron, чтобы еще больше выразить наши редакционные амбиции и убеждения: у женщин-художниц есть послания для всех нас! — подчеркнула главная редактор Marie Claire Катель Пуликен.
В своей серии Refugees ("Беженцы") Жанна Кадырова задокументировала интерьеры построек, разрушенных взрывами. Отсутствие людей и каких-либо вещей в этих местах подчеркивается лишь наличием комнатных растений, что является молчаливым упоминанием о прошлом.
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