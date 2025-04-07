Her Art Prize 2025. Украинская художница Жанна Кадырова стала лауреаткой французской премии
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Культура
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Her Art Prize 2025. Украинская художница Жанна Кадырова стала лауреаткой французской премии

Кадырова
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Источник:  online.ua

Художница, лауреат Шевченковской премии Жанна Кадырова получила первую Her Art Prize, которую вручают с 2025 года в Париже, за серию Refugees ("Беженцы").

Главные тезисы

  • Жанна Кадырова стала лауреаткой престижной французской премии Her Art Prize 2025 за серию Refugees, отмечающуюсимволизм прошлого через интерьеры беженских построек и комнатные растения.
  • Her Art Prize — новая награда, вручаемая с 2025 года женщинам-художницам в Париже, созданная в партнерстве с Boucheron.
  • Учреждение премии призвано поддерживать гендерное разнообразие и вносить вклад в равноправное будущее для талантливых художниц в креативных индустриях.

Украинская художница Жанна Кадырова стала первой лауреаткой Her Art Prize 2025

Art Paris и журнал Marie Claire объединили усилия и открыли в 2025 году премию для женщин-художниц Her Art Prize в партнерстве с Boucheron. Лауреаткой первой Her Art Prize стала украинская художница Жанна Кадырова.

Об этом сообщили на сайте премии.

Победительница получит приз в 30 тыс евро. Кроме того, Marie Claire и Art Paris организуют международную кампанию по продвижению творчества художника-победителя.

Эта инициатива — не только возможность подвести итоги. По нашему мнению, гендерное разнообразие жизненно важно, поскольку для Boucheron эта премия является возможностью поддержать талантливую художницу и внести свой вклад в создание более равноправного будущего для всех, кто работает в креативных индустриях, — отметила генеральный директор Boucheron Элен Пули-Дюкен.

Her Art Prize определяет "как карьеру уникальной женщины-художницы, так и раздвинувшую работу".

Работа Жанны Кадыровой

Для меня большая честь объединиться с Art Paris и Boucheron, чтобы еще больше выразить наши редакционные амбиции и убеждения: у женщин-художниц есть послания для всех нас! — подчеркнула главная редактор Marie Claire Катель Пуликен.

В своей серии Refugees ("Беженцы") Жанна Кадырова задокументировала интерьеры построек, разрушенных взрывами. Отсутствие людей и каких-либо вещей в этих местах подчеркивается лишь наличием комнатных растений, что является молчаливым упоминанием о прошлом.

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